Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Evento evangélico

"Piranhas para Jesus": Evento cristão em cidade alagoana vira meme

Evento em comemoração ao Dia do Evangélico viralizou nas redes sociais pelo nome curioso e deixou fiéis da cidade indignados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 14:58

Evento evangélico
Evento evangélico "Piranhas para Jesus" virou meme nas redes sociais. Crédito: Reprodução/ Instagram
Uma iniciativa da prefeitura municipal de Piranhas, em Alagoas, tem chamado a atenção. Isso devido a um evento religioso em comemoração do Dia do Evangélico, no próximo dia 30, que recebeu o nome de Piranhas para Jesus.
Rapidamente, o nome viralizou e muita gente achou de mau gosto. A repercussão foi tão negativa que o prefeito da cidade, Tiago Freitas, teve de fazer um pronunciamento para explicar a origem do nome. Segundo ele, não há problemas, pois o termo "piranhas" não tem conotação sexual para os moradores do município.
"Então, esse nome que talvez possa soar estranho, incomum para o pessoal que está no eixo Sul-Sudeste, para a gente não é nada de mais. Piranha é um peixe que. Para nós, piranhenses e alagoanos, é um município que é o terceiro destino turístico do estado", começou em pronunciamento nas redes sociais.
"De forma lamentável, esse nome ventilou-se como se tivesse conotação negativa. Para nós, alagoanos, nordestinos, esse termo de 'piranha' para se utilizar para uma mulher fácil ou algo do tipo, que seja demérito para qualificar uma pessoa, para a gente não tem esse mesmo significado."
Segundo o prefeito, todo o caso acabou se tornando uma mídia espontânea. "Independentemente do nome, podem tirar onda, chacota. Para falar a verdade, isso serviu para uma coisa: tornar mais conhecida ainda a festividade 'Piranhas para Jesus'. E acredito que isso foi positivo."

Veja Também

Jenny Miranda fala sobre parada respiratória; entenda por que houve suspeita de envenenamento

Ana Hickmann diz a colegas que pedirá o divórcio

Dulce Maria diz que está doente em meio a shows do RBD no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Evangélicos Igreja Evangélica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados