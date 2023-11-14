"Piranhas para Jesus": Evento cristão em cidade alagoana vira meme

Evento evangélico "Piranhas para Jesus" virou meme nas redes sociais. Crédito: Reprodução/ Instagram

Uma iniciativa da prefeitura municipal de Piranhas, em Alagoas, tem chamado a atenção. Isso devido a um evento religioso em comemoração do Dia do Evangélico, no próximo dia 30, que recebeu o nome de Piranhas para Jesus.

Rapidamente, o nome viralizou e muita gente achou de mau gosto. A repercussão foi tão negativa que o prefeito da cidade, Tiago Freitas, teve de fazer um pronunciamento para explicar a origem do nome. Segundo ele, não há problemas, pois o termo "piranhas" não tem conotação sexual para os moradores do município.

"Então, esse nome que talvez possa soar estranho, incomum para o pessoal que está no eixo Sul-Sudeste, para a gente não é nada de mais. Piranha é um peixe que. Para nós, piranhenses e alagoanos, é um município que é o terceiro destino turístico do estado", começou em pronunciamento nas redes sociais.

"De forma lamentável, esse nome ventilou-se como se tivesse conotação negativa. Para nós, alagoanos, nordestinos, esse termo de 'piranha' para se utilizar para uma mulher fácil ou algo do tipo, que seja demérito para qualificar uma pessoa, para a gente não tem esse mesmo significado."