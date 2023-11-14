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Jenny Miranda fala sobre parada respiratória; entenda por que houve suspeita de envenenamento

Influenciadora passou mal e ficou inconsciente no final de semana; marido chegou a suspeitar de envenenamento e contratou segurança; entenda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 12:05

Jenny Miranda
Jenny Miranda Crédito: Jenny Miranda Foto: Instagram/ @jennybritomiranda/ Divulgação
Ex-A Fazenda, Jenny Miranda passou mal em uma viagem para o Guarujá e foi levada às pressas para um hospital local no último sábado, 11. Ela estava com o marido, Fábio Gontijo, quando ficou inconsciente após uma crise de vômitos.
Jenny teve alta no mesmo dia e, na última segunda-feira, 13, deu notícias em seu Instagram. “Eu estou bem, com a garganta um pouquinho ruim”, falou. Ela afirma que passou mal por conta de haters que estão a perseguindo e, agora, anda com um segurança.
“Estou um pouquinho roxa por conta dos medicamentos. Tive que tomar muitos medicamentos por conta de tudo o que aconteceu. Estou com a garganta machucada por conta da intubação, estou com o tórax e a barriga bem inchada”, contou.

O que aconteceu com Jenny Miranda?

Fábio também detalhou o ocorrido em seu perfil no Instagram. “Nós chegamos aqui no Guarujá, a Jenny fez uma festa surpresa para mim”, declarou. “À tarde, a gente foi para a praia e encontrou um grupo de haters e essa menina começou a agredir a Jenny. Eu entrei no meio e me machuquei um pouco também. Elas fizeram algumas ameaças”.
Segundo Fábio, eles voltaram para o hotel e Jenny havia bebido pouco, “ao contrário do que estão dizendo por aí, que foi por álcool. Não foi”. Ele também negou os boatos de que eles teriam brigado.
Segundo Fábio, Jenny foi piorando progressivamente. “Ela começou a vomitar e foi rapidamente perdendo um pouco da consciência e um pouco da capacidade de respirar. Nisso, peguei o telefone, chamei a ambulância e foi aquele desespero”.
Antes da ambulância chegar, ele mesmo, que é médico, socorreu a mulher. “Fiquei 90 minutos fazendo ressuscitação respiratória nela. Acredito que se eu não fosse médico, ela teria morrido”, desabafou.
Em entrevista à Quem, ele relatou uma suspeita de que Jenny havia sido vítima de envenenamento. “Suspeito que ela tenha sido envenenada, já que na ambulância ela apresentava sialorreia, que a produção excessiva de saliva”, disse.
Agora, ele contou que essa já não é a hipótese principal para o mal-estar de Jenny. “A hipótese ficou mesmo de intoxicação por camarão, porque ela melhorou com a adrenalina”.
Ainda assim, Jenny e Fábio contrataram um segurança e também acionaram os advogados.

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