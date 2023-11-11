027 Perguntas: Elton Ribeiro encara o desafio de HZ sobre o ES

Elton Ribeiro é o convidado do primeiro episódio da nova temporada do 027 HZ Perguntas Crédito: Vitor Jubini

Elton Ribeiro é do tipo gente como a gente. Simpático, brincalhão e inteligente, só para citar algumas de suas (inúmeras) qualidades, o jornalista chama a atenção por matérias criativas e por alegrar o início das tardes dos expectadores da TV Gazeta no telejornal "Gazeta Meio Dia".

Paulista de Guarujá, mas apaixonado pelo Espírito Santo desde que "pisou por aqui" em 2019, como ele adora afirmar, Elton topou participar do episódio que abre a terceira temporada do 027 Perguntas de HZ, o quiz "mais capixaba que se tem notícia".

Entre erros (divertidíssimos) e acertos, o jornalista também falou sobre o início da carreira, matérias marcantes já produzidas, locais que gosta de frequentar no ES e declarou seu amor por nossas praias. Vem com a gente!