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027 Perguntas: Ananda Marçal encara o desafio de "HZ" sobre o ES

Cantora, que é de Muqui, recebeu a reportagem para uma descontraída conversa em sua casa, em Vila Velha
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 22 de Janeiro de 2022 às 09:00

Novo talento da música capixaba e show de simpatia e carisma... são muitos adjetivos para qualificar a cantora Ananda Marçal, a doce voz de Muqui que está conquistando o mundo.
A artista - casada com o vice-campeão mundial de Surfe Filipe Toledo - topou fazer o desafio 027 perguntas de "HZ", que a visitou em sua casa, em Vila Velha, durante as férias de verão (a bela, muito fina, mora em Los Angeles com a família durante o ano).
Ananda Marçal comemora o sucesso da carreira como cantora: 200 mil acessos no Spotify
Ananda Marçal nasceu em Muqui e está fazendo sucesso nas redes sociais e no Spotify, onde já conta com mais de 300 mil acessos  Crédito: Filipe Toledo
Como você vai conferir no vídeo, foram momentos de descontração, erros e acertos. Uma tarde de risos e afeto!

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