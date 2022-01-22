027 Perguntas: Ananda Marçal encara o desafio de "HZ" sobre o ES

Novo talento da música capixaba e show de simpatia e carisma... são muitos adjetivos para qualificar a cantora Ananda Marçal, a doce voz de Muqui que está conquistando o mundo.

A artista - casada com o vice-campeão mundial de Surfe Filipe Toledo - topou fazer o desafio 027 perguntas de "HZ", que a visitou em sua casa, em Vila Velha, durante as férias de verão (a bela, muito fina, mora em Los Angeles com a família durante o ano).

Ananda Marçal nasceu em Muqui e está fazendo sucesso nas redes sociais e no Spotify, onde já conta com mais de 300 mil acessos Crédito: Filipe Toledo