027 Perguntas: Dani Carla, da TV Gazeta, encara o desafio de "HZ" sobre o ES

Chamada por muitos seguidores nas redes sociais de "Glória Maria capixaba", a repórter dos telejornais da TV Gazeta Daniela Carla, ou Dani Carla para os íntimos, é a nova convidada da segunda temporada do quiz "027 Perguntas", de "HZ".

Esbanjando - como sempre - bom humor e simpatia, a jornalista entrou no clima descontraído do quadro, respondendo perguntas sobre o Espírito Santo e também questões pessoais, como, por exemplo, se prefere namoro ou casamento!