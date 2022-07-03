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027 Perguntas: Dani Carla, da TV Gazeta, encara o desafio de "HZ" sobre o ES

Conhecida por seu bom humor e espontaneidade, a repórter enfrentou o game de "peito aberto" e, para sua surpresa, acertou a maioria das respostas
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 03 de Julho de 2022 às 08:00

Chamada por muitos seguidores nas redes sociais de "Glória Maria capixaba", a repórter dos telejornais da TV Gazeta Daniela Carla, ou Dani Carla para os íntimos, é a nova convidada da segunda temporada do quiz "027 Perguntas", de "HZ".
Esbanjando - como sempre - bom humor e simpatia, a jornalista entrou no clima descontraído do quadro, respondendo perguntas sobre o Espírito Santo e também questões pessoais, como, por exemplo, se prefere namoro ou casamento!
Para surpresa da própria Dani, ela acertou a maioria das perguntas (até se preparou para participar do quadro, lendo assuntos sobre o ES). Vem com a gente e divirta-se!

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