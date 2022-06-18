027 Perguntas: Lucas Bissoli encara o desafio de "HZ" sobre o ES

Vocês pediram e ele voltou. Trazendo novos artistas e personalidades do Espírito Santo, o "027 Perguntas", de HZ, chega para sua segunda temporada com oito nomes que vão encarar as perguntas sobre conhecimentos gerais do estado. Lucas Bissoli, ex-participante do “BBB 22”, é o primeiro a encarar o quadro em 2022.
Com uma temática voltada ao Espírito Santo, o "Barão da Piscadinha" respondeu a uma série de questionamentos, tanto sobre nosso Estado quanto sobre suas preferências, e se divertiu nas respostas. O quadro foi gravado em abril, poucos dias após o capixaba deixar o confinamento. Confira o desafio.