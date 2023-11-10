Serra terá festival gratuito com Casaca, Banda Trilha e Felipe Flauzino entre os convidados

Banda Casaca é uma das atrações em evento que acontece na Serra Crédito: Elo Entretenimento

Anote em sua agenda, bebê! A Serra recebe entre os dias 23 e 26 de novembro um festival gratuito de música que contará, entre os convidados, com talentos como Casaca, Banda Trilha e Felipe Flauzino, só para citar os nomes confirmados. A bateria da escola de samba Império de Fátima também estará presente, levando um clima de carnaval para o evento.

O encontro, batizado de Serra Gourmet Festival, acontece no Shopping Mestre Álvaro, em Eurico Salles, contando, além de música, com gastronomia, arte e artesanato.

A organização dividiu os shows por segmento, e o pop vai abrir a programação no dia 23, com duas atrações de peso. Uma delas é a banda Isqueiro Black, formada pelos músicos Kaio Cassilhas (vocal), Lucas Garcia (guitarra), Felipe Gonçalves (baixo) e Douglas Santana (bateria). Formada em Vitória, em 2021, a banda - que se apresentou na última edição do Brasil Jamaica New Generation - tem moldado sua jornada musical com a missão de compartilhar experiências pessoais e coletivas por meio de sua música, inspirada pela natureza, amizades e as alegrias da vida, tudo isso embebido de muito reggae.

Outra representante do pop é a banda Casaca, liderada pelo cantor Renato Casanova e uma das mais populares do Espírito Santo. Formada no início do ano de 2000, na Barra do Jucu (Vila Velha), tem uma carreira pautada no sucesso, com hits como "Sereia", "Anjo Samile" e "Ondas do Barrão", garantidas no set-list do show.

No dia 24, o ritmo em destaque será o rock e estão confirmados shows com as bandas Trilha e Duets. A primeira apresenta uma proposta de um rock com tendência oitentista nacional e internacional. A segunda atração também promete abalar as estruturas com seu repertório repleto de clássicos do rock internacional e releituras diferenciadas de canções que marcam gerações.

Os fãs do sertanejo também podem se preparar, afinal, a programação do dia 25 de novembro será totalmente dedicada a este ritmo, com shows de Márcio Gabriel, Kamila e do rei do piseiro, Felipe Flauzino. Encerrando a programação musical do Serra Gourmet Festival, o samba e pagode dominam a pista, com shows das bandas Prefixo 27 e Choppsamba e a escola de samba Império de Fátima.

ATRAÇÕES

A gastronomia do festival também promete surpreender. No shopping será montada uma praça de alimentação especialmente para o público do evento.

O evento promete movimentar a economia da Serra, uma vez que serão abertas as portas para que os micros e pequenos empreendedores possam comercializar seus produtos, de produtos artesanais a acessórios de moda. Os expositores estão sendo selecionados via edital, com resultado dos contemplados previsto para serem divulgados na próxima terça (14). A expectativa da organização é de que cerca de 30 mil pessoas circulem pelo evento.

SERRA GOURMET FESTIVAL