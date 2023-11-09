Papai Noel dos Correios no ES: saiba como adotar uma cartinha

A tradicional campanha Papai Noel dos Correios 2023, uma das maiores ações natalinas do país, teve seu início no ES nesta quinta-feira (9). Cartinhas com pedidos de estudantes do Estado estão disponíveis para adoção nas agências dos Correios participantes, na loja da campanha, no Shopping Vitória, e no blog oficial da ação. Em 34 anos de atividade, a iniciativa de fim de ano presenteou cerca de 6 milhões de crianças no Brasil.
No Espírito Santo, seis mil crianças, de 100 escolas cadastradas, escreveram suas cartinhas para o Papai Noel dos Correios. São estudantes matriculados até o 5º ano em escolas públicas de todo o Estado que se encontram em regiões de vulnerabilidade social.
Professores desenvolvem com alunos um projeto pedagógico em sala de aula. Na primeira etapa, foram disseminados valores natalinos, como bondade, solidariedade, respeito e companheirismo. Em seguida, os educadores ensinam a produzir uma carta, endereçada ao Papai Noel.
Nos textos, os pequenos contam suas histórias e fazem um pedido ao Bom Velhinho. Depois, chegou a hora da garotada decorar a cartinha com lindos trabalhos de Educação Artística. Os pedidos das crianças incluem brinquedos, como bolas e bonecas, e outros itens, como roupas, calçados e material escolar.
A abertura da ação aconteceu na manhã desta quinta (9), em uma escola do Ensino Fundamental de Vitória. Alunos da instituição conferiram uma apresentação especial, que mostrou a importância do trabalho do carteiro para a sociedade, como também conseguiram entregar suas carinhas nas mãos do Papai Noel.
PASSO A PASSO PARA A ADOÇÃO DA CARTINHA
- COMO ADOTAR: É preciso se dirigir a uma unidade participante da ação (os locais estão disponíveis na internet) ou acessar o blog da campanha (CLIQUE AQUI). Na página, é preciso clicar em "Adoção On-line" e seguir os passos. Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada município.
- PRAZO DE ENTREGA: No Espírito Santo, o prazo para adoção e entrega dos presentes é de 9 de novembro a 1º de dezembro. A adoção é um ato voluntário, mas, após realizada, a pessoa passa a ter um compromisso assumido com uma criança neste Natal.
- ENTREGA DOS PRESENTES: A entrega deverá ser feita presencialmente, no ponto mais próximo da localidade indicada no Blog ou na agência onde a cartinha foi retirada. Os presentes precisam estar identificados e devem ser entregues até 1º de dezembro. Não há custos de entrega para os padrinhos, esse processo ficará sob responsabilidade dos Correios.