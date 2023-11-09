Papai Noel dos Correios no ES: saiba como adotar uma cartinha

Tradicional campanha Papai Noel dos Correios 2023 teve seu início no ES nesta quinta-feira (9) Crédito: Shutterstock

Papai Noel dos Correios 2023, uma das maiores ações natalinas do país, teve seu início no ES nesta quinta-feira (9). Cartinhas com pedidos de estudantes do Estado estão disponíveis para adoção nas agências dos Correios participantes, na loja da campanha, no Shopping Vitória, e no A tradicional campanha2023, uma das maiores ações natalinas do país, teve seu início no ES nesta quinta-feira (9). Cartinhas com pedidos de estudantes do Estado estão disponíveis para adoção nas agências dos Correios participantes, na loja da campanha, no Shopping Vitória, e no blog oficial da ação. Em 34 anos de atividade, a iniciativa de fim de ano presenteou cerca de 6 milhões de crianças no Brasil.

No Espírito Santo, seis mil crianças, de 100 escolas cadastradas, escreveram suas cartinhas para o Papai Noel dos Correios. São estudantes matriculados até o 5º ano em escolas públicas de todo o Estado que se encontram em regiões de vulnerabilidade social.

Professores desenvolvem com alunos um projeto pedagógico em sala de aula. Na primeira etapa, foram disseminados valores natalinos, como bondade, solidariedade, respeito e companheirismo. Em seguida, os educadores ensinam a produzir uma carta, endereçada ao Papai Noel.

A abertura da ação aconteceu na manhã desta quinta (9), em uma escola do Ensino Fundamental de Vitória. Alunos da instituição conferiram uma apresentação especial, que mostrou a importância do trabalho do carteiro para a sociedade, como também conseguiram entregar suas carinhas nas mãos do Papai Noel.

PASSO A PASSO PARA A ADOÇÃO DA CARTINHA