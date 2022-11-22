Crianças do ES pedem de cesta básica a cadeira de rodas ao Papai Noel dos Correios

Crianças fazem cartinhas com pedidos de Natal para o papai Noel Crédito: Divulgação

O Natal está chegando, trazendo as mensagens de amor e solidariedade que tanto aquecem os corações nos finais de ano. Some a isso, uma tradicional ação, e a magia acontece. A campanha Papai Noel dos Correios 2022 segue com o intuito de realizar sonhos de crianças em situação de vulnerabilidade social.

No Espírito Santo, mais de 6 mil cartinhas de crianças de até 10 anos, matriculadas até o 5º ano de escolas públicas, aguardam para serem adotadas. E não precisa de muito, os pedidos variam da famosa bicicleta - o sonho de muitos na infância - até um simples hambúrguer com refrigerante.

Para ajudar na campanha deste ano, HZ separou alguns pedidos para despertar o espírito solidário e a magia do Natal acontecer. Confira abaixo:

COMIDA

Os alimentos estão entre os pedidos da criançada para o Papai Noel. Afinal, uma ceia farta com a família reunida é um presente e tanto. Um exemplo é a Izabelly, de 10 anos, que disse que ama sua família e pediu uma cesta básica cheinha de comida para este Natal.

Já o Davi, de 8 anos, contou com a ajuda da professora para escrever sua cartinha. Seu desejo é ganhar hambúrguer, refrigerante e batata frita. "Sou uma criança muito esperta e minha família é bem simples. Eu desejo ganhar hambúrguer, refrigerante com batata frita (de uma rede de hamburgueria), pois nunca fui lá, ou um brinquedo ou roupas", pediu.

ITENS PARA AJUDAR NOS ESTUDOS

A Fernanda tem 10 anos e tem um pedido muito especial. “Sou cadeirante. Gostaria de ganhar uma cadeira de rodas. A minha quebrou e agora não dá mais pra eu ir pra escola”, conta a menina. Ela pede também um kit de maquiagem ou uma boneca.

Outro Davi, esse tem 9 anos, está com dificuldades para enxergar o quadro na escola. Seus óculos quebraram e a mãe não está conseguindo uma consulta com oftalmologista na Unidade de Saúde do bairro em que mora. O pedido de Natal do Davi são óculos de grau novos para melhorar nos estudos. “Eu sou educado, respeito todo mundo, cuido do meu irmão que tem o pé torto. Ele fará uma cirurgia. Vou ficar muito feliz se minha cartinha for atendida”, relata o menino sobre as dificuldades.

Já o Marcelo, de 10 anos, se orgulha dos resultados na escola, e diz que suas notas são acima da média. Ele fica triste porque a mãe não trabalha e a família passa por dificuldades financeiras. Do Bom Velhinho, ele quer uma mochila, ou uma bicicleta, ou um relógio, ou um cubo mágico profissional.

BRINQUEDOS E ROUPAS

Além dos estudos, a turminha também pede brinquedos. Bonecas, patins, carrinhos e bolas estão entre os pedidos mais comuns. Como é o caso da Ana Júlia, que está no 3º ano e deixa as seguintes opções de desenhos: patins, uma bola ou uma Barbie.

Como diz a tradição, tem que ser bonzinho o ano todo para merecer seu presente. E algumas crianças deixam claro isso na carta. A Alice, de 8 anos, conta que é uma filha dedicada e que ajuda a mãe a arrumar a casa. Seu pedido passa por brinquedos, mas também conta com a opção de uma sandália azul número 34.

Neste ano, as crianças resolveram fazer pedidos especiais para o bom velhinho Crédito: Divulgação

Quem também pede por peças de vestuário é a Myrella, de 9 anos. Ela está no 3º ano e quer ganhar roupas tamanho 14 ou um tênis rosa número 34.

As cartinhas já estão disponíveis para adoção no Shopping Vitória, na loja localizada no 2º piso. Também é possível realizar a adoção nas agências dos Correios e no blog oficial da campanha: http://blognoel.correios.com.br

COMO ADOTAR UMA CARTINHA?

E estes são apenas alguns dos pedidos. Lembrando que, em 2021, mais de 150 mil cartas foram adotadas em todo o país. Quer ajudar? É simples e fácil. Basta se dirigir até uma das agências dos Correios, espalhadas em todo o país, ou à loja do Shopping Vitória - localizada no 2º piso. Caso não tenha tempo de ir até um dos locais, você pode acessar o blog da campanha (clique aqui)

Se preferir a forma on-line, fique atento pois, na página do blog , é preciso clicar em “Adoção On-line” e seguir o passo a passo. Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada município. No Espírito Santo, o prazo para adoção e entrega dos presentes vai até o dia 02 de dezembro.

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no local onde a cartinha foi retirada ou, no caso de adoção online, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no Blog. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.

Campanha Papai Noel dos Correios Adoções e entrega de presentes: de 10/11 a 02/12 Local: Shopping Vitória (2º piso, ao lado da Casa e Vídeo), Agências dos Correios ou pelo Blog Noel. Mais informações estão disponíveis em https://blognoel.correios.com.br/