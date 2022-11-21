De Marvel a programação 24 horas: veja especiais de Natal para curtir na TV

"Guardiões da Galáxia: Especial de Festas" estreia em novembro na Disney + Crédito: Marvel/Reprodução

Com um acervo recheado de produções natalinas, a Disney +, por enquanto, anunciou dois lançamentos para os próximos dias. O primeiro deles, uma espécie de pré-estreia para o longa-metragem (previsto para maio de 2023), é "Guardiões da Galáxia: Especial de Festas", que, como o nome já diz, será uma atração especial de fim de ano dos Estúdios Marvel para a turma dos Guardiões da Galáxia.

A trama - disponível no streaming a partir desta sexta-feira (25) -, será dirigida por James Gunn e traz todo o humor ácido típico da franquia, desta vez com um clima natalino. Pelo que já foi divulgado da história, a trama se passa após alguns eventos de "Vingadores: Ultimato (2019)".

Peter (Chris Pratt) está triste sem ter Gamora (Zoe Saldana) ao seu lado. Por isso, sua equipe decide levá-lo para Terra, onde já está na época de Natal para que ele se alegre um pouco.

Drax (Dave Bautista) e Mantis (Pom Klementieff) decidem fazer uma festa inesquecível com presentes para todos e conseguir com que Kevin Bacon (interpretando ele mesmo) faça uma visita a Peter, para deixá-lo ainda melhor.

Também previstos para aparecer no especial - que terá cerca de 41 minutos -, Nebula (Karen Gillan), Cosmo, Groot (Vin Diesel), Rocket (Bradley Cooper) e Kraglin (Sean Gunn) vão tentar animar Peter e ajudar na saga natalina.

"Meu Papai (ainda) é Noel" - Série Disney+

E nem só de mundo nerd vive o fim de ano da Disney +. Resgatando um clássico dos anos 1990, a plataforma lança "Meu Papai (ainda) é Noel". Em formato de série, o programa aposta no (eterno) carisma de Tim Allen, protagonista dos três filmes da franquia "Meu Papai é Noel".

Desta vez, Scott Calvin (Allen) começa a refletir sobre o papel de pai e também de ser Papai Noel. Será que a magia começará a falhar? Não vamos falar mais para evitar spoilers...

A atração estreou na última quarta (16), com os dois primeiros episódios liberados. Novos capítulos, sempre de dois em dois, chegam ao serviço de streaming todas as quartas-feiras. Então se prepara que nesta quarta (23) tem mais um trecho fresquinho.

"Uma História de Natal Natalina" - longa na HBO Max

A HBO Max também apostou na nostalgia para encerrar 2022. "Uma História de Natal Natalina" estreou na última quinta (17) fazendo uma espécie de resgate (ou seria continuação?) do clássico "A Christmas Story" (1983).

Agora adulto, Ralphie Parker (Peter Billingsley) retorna à Rua Cleveland com seus filhos no intuito de conseguir para eles um Natal tão mágico o quanto o que viveu no lugar. Prepare a pipoca, pois o longa-metragem de Clay Kaytis promete!

Maratona na TV Paga - Canal Studio Universal

O canal pago Studio Universal lançou uma maratona para os fanáticos pelo Natal (como o pessoal de "HZ"). Na emissora, está rolando o "Especial de Natal", que segue até 6 de janeiro. Ao todo, serão mais de 70 filmes em 250 exibições e 24h por dia.

A maioria dos títulos são do canal Hallmark, tradicional por desenvolver produções de cunho familiar. Para os corações apaixonados, quase todos os títulos trazem dilemas amorosos (e galãs cobiçados) entre uma ceia natalina e outra.

Cena do filme "Seis Vezes Natal", que deve ser exibido no Studio Universal Crédito: Hallmark/Studio Universal

Alguns longas serão exibidos pela primeira vez na TV, como "Natal na Montanha Blue Ridge", "Uma Rosa para o Natal", "Uma Entrega para o Natal", "O Acampamento de Natal", "Um Natal Na Suíça", "O Retiro De Natal", "Destino: Natal", "Um Par Perfeito para o Natal" e "Seis Vezes Natal". Haja fôlego para assistir tudo!

"Spirited - Um Conto Natalino" - longa Apple TV+

Voltando ao streaming, a Apple TV + lançou na última sexta (18) o filme "Spirited - Um Conto Natalino". Dirigida por Sean Anders, a produção é uma espécie de releitura musical de "O Conto de Natal", de Charles Dickens, desta vez estrelada por Will Ferrell, Ryan Reynolds, Octavia Spencer e Sunita Mani.

A trama é narrada pela perspectiva dos espíritos. Em todas as vésperas de Natal, o Fantasma do Natal Presente (Will Ferrell) seleciona uma alma maldosa para ser recuperada com a visita de três espíritos. Mas neste ano, ele escolheu o "Scrooge" errado. Clint Briggs (Ryan Reynolds) vira o jogo contra seu visitante do além e faz com que o Fantasma do Natal Presente questione e reexamine seu próprio passado, presente e futuro.

Tá tudo ótimo, mas, a essa altura do texto, você deve estar se perguntando: cadê o especial de Natal do Porta dos Fundos? Tradição anual (como o arroz com passas), o grupo humorístico ainda não anunciou oficialmente a data da estreia da atração, mas sabemos que o programa será lançado na plataforma Paramount +, como o desenho "Te Prego Lá Fora", em 2022.