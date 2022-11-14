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Especial de Chris Rock será o primeiro evento ao vivo transmitido pela Netflix

O programa de humor estará disponível no início de 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 09:19

Chris Rock repreendeu um fã por criticar Will Smith durante um show em Boston
Chris Rock n Crédito: Lions Gate
A Netflix transmitirá pela primeira vez, no ano que vem, um evento ao vivo, que terá como anfitrião o comediante Chris Rock, anunciou a plataforma nesta quinta-feira, 10. O programa de comédia, o segundo de Rock com a Netflix, estará disponível no início de 2023, acrescentou a companhia no comunicado.
"Chris Rock é uma das vozes cômicas mais importantes de nossa geração", disse no texto o vice-presidente de comédia da Netflix, Robbie Praw. "Estamos emocionados de ver o mundo inteiro vivendo a experiência de ver uma comédia ao vivo com Chris Rock e entrando para a história da Netflix", acrescentou. "Estamos muito honrados de que Chris esteja ao volante."
A Netflix, que perdeu assinantes pela primeira vez no começo deste ano - e depois anunciou ter voltado a crescer -, vem fazendo testes com novos modelos, incluindo uma assinatura mais barata com comerciais. Na terça-feira, o jornal The Wall Street Journal informou que a Netflix estava avaliando oferecer programação esportiva ao vivo em sua plataforma pela primeira vez.

CONCORRÊNCIA

Rivais como Disney+ e Amazon Prime Video já oferecem em sua programação eventos esportivos e musicais ao vivo. A Netflix promoveu um festival de comédia ao vivo em mais de 35 locações em Los Angeles, mas os espetáculos não estão ainda disponíveis em sua plataforma.
Rock, um dos comediantes mais reconhecidos dentro e fora dos EUA, ocupou as manchetes em março quando levou um tapa na cara do ator Will Smith na cerimônia do Oscar.

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