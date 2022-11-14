Especial de Chris Rock será o primeiro evento ao vivo transmitido pela Netflix

Chris Rock n Crédito: Lions Gate

A Netflix transmitirá pela primeira vez, no ano que vem, um evento ao vivo, que terá como anfitrião o comediante Chris Rock, anunciou a plataforma nesta quinta-feira, 10. O programa de comédia, o segundo de Rock com a Netflix, estará disponível no início de 2023, acrescentou a companhia no comunicado.

"Chris Rock é uma das vozes cômicas mais importantes de nossa geração", disse no texto o vice-presidente de comédia da Netflix, Robbie Praw. "Estamos emocionados de ver o mundo inteiro vivendo a experiência de ver uma comédia ao vivo com Chris Rock e entrando para a história da Netflix", acrescentou. "Estamos muito honrados de que Chris esteja ao volante."

A Netflix, que perdeu assinantes pela primeira vez no começo deste ano - e depois anunciou ter voltado a crescer -, vem fazendo testes com novos modelos, incluindo uma assinatura mais barata com comerciais. Na terça-feira, o jornal The Wall Street Journal informou que a Netflix estava avaliando oferecer programação esportiva ao vivo em sua plataforma pela primeira vez.

CONCORRÊNCIA

Rivais como Disney+ e Amazon Prime Video já oferecem em sua programação eventos esportivos e musicais ao vivo. A Netflix promoveu um festival de comédia ao vivo em mais de 35 locações em Los Angeles, mas os espetáculos não estão ainda disponíveis em sua plataforma.