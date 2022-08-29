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Após tapa de Will Smith

Chris Rock recusa convite para apresentar o Oscar em 2023

Rock disse que voltar ao palco do Oscar seria como retornar à cena de um crime
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 19:13

Will Smith agride Chris Rock na cerimônia do Oscar
Will Smith agride Chris Rock na cerimônia do Oscar Crédito: Reuters/Folhapress
O comediante Chris Rock disse ter recusado um convite para apresentar a cerimônia do Oscar em 2023 durante um show seu no domingo no estado americano do Arizona, afirma o jornal The Arizona Republic. No começo do ano, o humorista levou um tapa do ator Will Smith durante a premiação, o que levou ao banimento do astro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por dez anos.
E após comparar Smith a um criminoso em outra ocasião no começo do mês, Rock disse que voltar ao palco do Oscar seria como retornar à cena de um crime, traçando um paralelo com o fato de a ex-mulher de O. J. Simpson ter voltado a um restaurante para pegar seus óculos antes de ser assassinada.
Durante a apresentação no Arizona Financial Theatre, Rock disse ainda que lhe foi oferecida a chance de fazer um comercial do Super Bowl, e que também recusou essa oportunidade.
O humorista já apresentou o show duas vezes, em 2005 e 2016, este último em meio à polêmica do #OscarsSoWhite, já que havia poucas indicações a astros negros na ocasião.
A Academia do Oscar não respondeu à imprensa americana se realmente fez o convite ao humorista.
Em um vídeo de desculpas publicado no mês passado, Will Smith comentou sobre o assunto. "Nos últimos meses, eu estive pensando muito e fazendo muito trabalho pessoal. Vocês fizeram muitas perguntas e eu queria tirar um tempo para responder", disse.
Ele também pediu desculpas à mãe de Chris Rock e ao resto de sua família, por não ter percebido "quantas pessoas se feriram naquele momento". Ele também pede perdão aos próprios filhos e à sua mulher, Jada Pinkett Smith, que foi o motivo para a agressão acontecer.
Isso porque o tapa ocorreu depois que Rock fez uma piada sobre a alopecia, uma condição que provoca queda de cabelo, de Jada Pinkett Smith. Ela se mostrou incomodada e, mesmo que Smith tivesse inicialmente rido, ele decidiu subir ao palco e dar um tapa no comediante.
O ator esclarece que a mulher não disse nada a ele naquele momento, apenas revirou os olhos, e a decisão de subir ao placo foi inteiramente dele.

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