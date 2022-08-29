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Reparadora no punho

Gustavo Corasini, ator mirim de 'Pantanal', passará por nova cirurgia

O ator mirim  vai precisar passar por uma nova cirurgia, conforme informou sua mãe, Fernanda, nesta segunda-feira (29).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 15:02

Gustavo Corasini, ator
Gustavo Corasini  irá passar por outra cirurgia reparadora no punho Crédito: Reprodução @Gustavocorasini
Gustavo Corasini, 12, o ator mirim que viveu o personagem Tadeu na primeira fase de "Pantanal" (Globo), vai precisar passar por uma nova cirurgia, conforme informou sua mãe, Fernanda, nesta segunda-feira (29). A expectativa da família era que ele tivesse alta do Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, onde está internado desde a semana passada, após ser atropelado.
"Hoje estávamos confiantes que iríamos para a nossa casa, mas infelizmente não será possível", escreveu Fernanda Corasini nas redes sociais. "Gustavo irá passar por outra cirurgia reparadora no punho, que teve a fratura exposta".
Ela explicou que é uma correção da operação feita antes no mesmo local. "No dia da cirurgia, como foi de emergência, fizeram o que foi possível naquele momento, e o doutor adiantou que talvez seria preciso refazer", contou. "Optaram por já fazer agora, para não sofrer novamente depois. Orem pelo nosso menino".
Gustavo foi atropelado na tarde da última terça-feira (23) com o amigo Eduardo Souza, 13. Eles estavam enfeitando a calçada do condomínio, quando foram checar um pedreiro que havia caído na casa da vizinha. "O resgate foi socorrer e eles, curiosos, foram ver o que tinha acontecido", relatou a mãe. "Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem e se perdeu no câmbio automático e atropelou os meninos".
Eduardo não resistiu, e Gustavo quebrou o braço, a perna e fraturou a bacia. A família de Gustavo, que havia divulgado uma campanha para arrecadar fundos para o enterro do amiguinho, também voltou a pedir doações para a compra de uma casa para a mãe do menino.
"O sonho do Eduardo sempre foi ajudar a mãe e os irmãos", diz o texto. E através desta arrecadação que superou as expectativas, já pudemos proporcionar um funeral e uma homenagem linda para Eduardo, assim como ele merecia! Nosso propósito agora é dar conforto para a mãe do Eduardo com a compra da casa que era o sonho dele!."

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