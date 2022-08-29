Ivete Sangalo interrompe show após mulher ter convulsão na plateia

Momento aconteceu no último sábado (27) durante o Festival de Inverno Bahia, em Vitória da Conquista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 11:02

Ivete interrompe show após mulher convulsionar no meio da multidão, na Bahia
Ivete interrompe show após mulher convulsionar no meio da multidão, na Bahia Crédito: Reprodução/Twitter
Ivete Sangalo interrompeu seu show no Festival de Inverno Bahia para ajudar uma fã, durante a madrugada do último sábado (27), em Vitória da Conquista (BA) . A mulher sofreu uma convulsão no meio da multidão que acompanhaa a performance da baiana.
Em vídeo que circula nas redes sociais, a cantora faz o pedido para que a produção do evento acione os bombeiros e ajude a mulher de 51 anos.
"Eu não vou cantar no show até que chegue alguém [para socorrê-la]. [Ela] não aguentou... Quando me viu, disse 'que mulher linda'", brincou Ivete, que permanceu com o show parado até a chegada dos bombeiros ao local.
Segundo o jornal Correio da Bahia, a Polícia Militar socorreu a mulher, que teve uma convulsão. Ela foi encaminhada para o posto médico da Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista, dentro do próprio festival.

