Ivete Sangalo interrompe show após mulher ter convulsão na plateia

Ivete Sangalo interrompeu seu show no Festival de Inverno Bahia para ajudar uma fã, durante a madrugada do último sábado (27), em Vitória da Conquista (BA) . A mulher sofreu uma convulsão no meio da multidão que acompanhaa a performance da baiana.
Em vídeo que circula nas redes sociais, a cantora faz o pedido para que a produção do evento acione os bombeiros e ajude a mulher de 51 anos.
"Eu não vou cantar no show até que chegue alguém [para socorrê-la]. [Ela] não aguentou... Quando me viu, disse 'que mulher linda'", brincou Ivete, que permanceu com o show parado até a chegada dos bombeiros ao local.
Segundo o jornal Correio da Bahia, a Polícia Militar socorreu a mulher, que teve uma convulsão. Ela foi encaminhada para o posto médico da Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista, dentro do próprio festival.