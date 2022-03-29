Ivete Sangalo esclarece boatos sobre uso de drogas e associa energia à vida saudável

A cantora Ivete Sangalo e o marido Daniel Cady Crédito: Reprodução/Instagram/@ivetesangalo

Ivete Sangalo, 49, afirmou em uma live que fez com o marido Daniel Cady no último domingo (27) que muitas vezes é questionada sobre um possível uso de drogas durante seus shows, a fim de manter a energia em palco.

"Já tiveram muitos momentos em que as pessoas duvidaram da minha energia: 'Será que ela tinha relação com alguma droga? Será que toma coisas para entrar no palco?'", afirmou a baiana. No entanto, segundo ela, sua energia é consequência de uma série de hábitos saudáveis diários, especialmente em relação à comida.

O bate-papo com fãs foi focado na alimentação, uma vez que Cady é nutricionista. Na conversa, Ivete se abriu e, além de esclarecer os rumores relacionados às drogas, desabafou sobre como a relação com a comida pode causar traumas nas pessoas.

"Meu pai relacionou a comida a um poder", contou ela, relembrando que ele foi privado de comer muitas vezes ao longo de sua vida. Por conta disso, ela teria aprendido a comer até sentir o estômago dolorido, e não até sentir-se saciada. "Vi meu pai muitas vezes sendo hospitalizado", lembrou.