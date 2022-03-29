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Ivete Sangalo esclarece boatos sobre uso de drogas e associa energia à vida saudável

'Já tiveram muitos momentos em que as pessoas duvidaram', diz cantora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Março de 2022 às 13:46

A cantora Ivete Sangalo e o marido Daniel Cady
A cantora Ivete Sangalo e o marido Daniel Cady Crédito: Reprodução/Instagram/@ivetesangalo
Ivete Sangalo, 49, afirmou em uma live que fez com o marido Daniel Cady no último domingo (27) que muitas vezes é questionada sobre um possível uso de drogas durante seus shows, a fim de manter a energia em palco.
"Já tiveram muitos momentos em que as pessoas duvidaram da minha energia: 'Será que ela tinha relação com alguma droga? Será que toma coisas para entrar no palco?'", afirmou a baiana. No entanto, segundo ela, sua energia é consequência de uma série de hábitos saudáveis diários, especialmente em relação à comida.
O bate-papo com fãs foi focado na alimentação, uma vez que Cady é nutricionista. Na conversa, Ivete se abriu e, além de esclarecer os rumores relacionados às drogas, desabafou sobre como a relação com a comida pode causar traumas nas pessoas.
"Meu pai relacionou a comida a um poder", contou ela, relembrando que ele foi privado de comer muitas vezes ao longo de sua vida. Por conta disso, ela teria aprendido a comer até sentir o estômago dolorido, e não até sentir-se saciada. "Vi meu pai muitas vezes sendo hospitalizado", lembrou.
Hoje em dia, ela diz que conseguiu ressignificar esse relacionamento com os alimentos. "Mas esse nível consciência que ela tem hoje é muito acima da média. A maioria não tem", afirmou Cady.

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