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Carla Diaz nega ter sido agredida ou estar em relacionamento abusivo

Atriz pede responsabilidade na web: 'Mulheres sofrem e morrem todo dia'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Março de 2022 às 10:15

Carla Diaz
Carla Diaz Crédito: Reprodução/TV Globo
Carla Diaz, 31, foi às redes sociais na noite desta segunda-feira (28) negar os boatos de que teria sido vítima de uma agressão. Durante o dia, o nome da atriz esteve entre os assuntos comentados no Twitter por internautas que afirmavam que ela havia sido agredida pelo atual namorado, Felipe Becari, 35.
"Estão mais uma vez criando mentiras sobre a minha vida pessoal, e desta vez com assunto extremamente sério. Abro meu direct, timeline do Twitter e marcações, só vejo suposições horrorosas onde supostamente eu sofri agressão. Isso é muito sério e uma grande mentira", escreveu Diaz em seu Instagram.
"Nunca ficaria quieta com algo tão grave, diariamente mulheres sofrem com o feminicídio e é um absurdo ver pessoas inventando uma situação com um assunto tão sério! Não posso deixar que isso seja banalizado e ainda envolvendo meu nome. Mulheres sofrem e morrem todo dia!"
A atriz pediu para que deixassem de propagar "fake news" e banalizar um assunto tão sério quanto o dos relacionamentos abusivos. "Tenham responsabilidade com o que vocês postam e repassam nesse mundo tóxico da internet", escreveu.
"Temos outro reality show no ar, e vocês ainda acham que a minha vida pessoal precisa ser votada e com porcentagem irão decidir o que vai acontecer? Não é assim, eu tomo minhas decisões e eu sei o que é melhor para minha vida e eu estou muito bem resolvida com as minhas escolhas."

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