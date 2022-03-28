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Capixaba PTK comemora música no BBB 22

Rapper de Vila Velha teve a canção "Várias Camisa", em parceria com Noventa, apresentada na festa do último sábado (26)
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 28 de Março de 2022 às 18:03

O rapper PTK
O rapper PTK Crédito: Instagram/@ptkmc
O Espírito Santo marca mais uma vez sua passagem pelo Big Brother Brasil. Além da presença de Lucas, de Vila Velha, e Paulo André, que reside no Estado, o reality teve mais um "participante" no último sábado (26). Durante a festa, a música "Várias Camisa", de PTK e Noventa, tocou e deixou P.A. bastante animado.
"PTK no BBB, menor, esquece", disse P.A ao ouvir a canção na pista de dança. Ao lado de Pedro Scooby, ele começou a dançar e cantarolar.
"Ele é da minha área, pô. O menor é meu", disse entusiasmado. "Lá do ES, mano", disse para Scooby, que completou: "27".
Ver que seu trabalho chegou ao programa de maior audiência da TV, fez PTK comemorar. "Recebi o vídeo por meio dos meus fãs. Muitas pessoas e páginas de rap estão compartilhando como uma conquista do trap underground (fora do mainstream)", conta o rapper para HZ.
E pode esperar que vem mais trabalhos de PTK neste ano. "Em junho, estarei entregando meu maior projeto até aqui, alem de uma mixtape e um álbum de 10 faixas", completa.
Enquanto o álbum não chega, você confere "Várias Camisa" abaixo.

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