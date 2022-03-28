Capixaba PTK comemora música no BBB 22

O rapper PTK Crédito: Instagram/@ptkmc

O Espírito Santo marca mais uma vez sua passagem pelo Big Brother Brasil. Além da presença de Lucas, de Vila Velha, e Paulo André, que reside no Estado, o reality teve mais um "participante" no último sábado (26). Durante a festa, a música "Várias Camisa", de PTK e Noventa, tocou e deixou P.A. bastante animado.

"PTK no BBB, menor, esquece", disse P.A ao ouvir a canção na pista de dança. Ao lado de Pedro Scooby, ele começou a dançar e cantarolar.

"Ele é da minha área, pô. O menor é meu", disse entusiasmado. "Lá do ES, mano", disse para Scooby, que completou: "27".

Ver que seu trabalho chegou ao programa de maior audiência da TV, fez PTK comemorar. "Recebi o vídeo por meio dos meus fãs. Muitas pessoas e páginas de rap estão compartilhando como uma conquista do trap underground (fora do mainstream)", conta o rapper para HZ.

E pode esperar que vem mais trabalhos de PTK neste ano. "Em junho, estarei entregando meu maior projeto até aqui, alem de uma mixtape e um álbum de 10 faixas", completa.