  Tocou, Pocou: lançamentos de Xavi, Pura Vida, Gustavo Macacko e Lil Keef
Música capixaba

Tocou, Pocou: lançamentos de Xavi, Pura Vida, Gustavo Macacko e Lil Keef

A terceira semana de março reserva novidades no pop rock, indie pop, rap e muito mais. Confira a lista de "HZ"
Felipe Khoury

Publicado em 17 de Março de 2022 às 11:54

Os principais lançamentos dos capixabas se unem semanalmente no “Tocou, Pocou”. A nossa lista começa com o disco “Terra em Transe”, do cantor Xavi. Como revela a capa do álbum, inspirada no clássico “Planeta dos Macacos”, o compositor aponta os retrocessos dos últimos anos e questiona a possibilidade de a raça humana já ter sido avançada um dia. Negacionismo, flerte com o autoritarismo, golpe contra a cultura e desprezo intelectual. Estes são temas abordados pelo músico e compositor nas nove faixas do álbum.
Vamos conhecer agora o novo projeto da banda Pura Vida Original, no single “My Connection”. A música é a primeira da nova era do grupo formado por Eric Gorza (guitarra), Vitor Pompermeyer (guitarra), Mateus Tavares (bateria), Gabriel Raymundo (baixo), Gabriel Muniz (vocal) e Pedro fernandes (teclado). Segundo o vocalista, a música romântica embalada pelo indie pop fala sobre a conexão e sentimentos que temos com outras pessoas e com a vida. Ainda em 2022, Pura Vida deve lançar seu próximo EP.
Depois da elogiada estreia de "O Mar de Onde Eu Vim", Gustavo Macacko lança nas plataformas a música "Blues Axé Nagô", o segundo single do seu novo álbum "Antenas Ancestrais". A canção apresenta o olhar de Macacko sobre o universo da capoeira e como essa arte, que simboliza a resistência no Brasil, influenciou seu quarto disco solo. O clipe de "Blues Axé Nagô" conta com a participação especial do Grupo Sapeba Capoeira e será disponibilizado nesta sexta-feira (18), no seu canal do Youtube.
Aos 20 anos de idade, o artista capixaba Lil Keef começou a carreira nas batalhas MCs de seu bairro. Somando mais de 60 mil visualizações no Youtube, o rapper decidiu seguir independente no ano de 2022. O novo single de Keef, intitulado “Majestade”, já é um sucesso para quem está começando, com mais de dez mil visualizações em apenas duas semanas. É bom ficar de olho nele, tem tudo para estourar em nível nacional a qualquer momento.

