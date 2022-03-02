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Música do ES

"Tocou, Pocou": Budah no "Poesia Acústica", sons de Nery, Bené e mais

O "Tocou, Pocou" traz em destaque a rapper capixaba Budah no projeto "Poesia Acústica", além dos novos trabalhos dos cantores Nery, Bené e Thiago Miranda
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 02 de Março de 2022 às 13:53

O Espírito Santo segue sendo uma potência musical em vários gêneros. Do rap ao pop, o "Tocou, Pocou" acompanha os principais lançamentos para não deixar ninguém ficar parado. E na lista desta semana, a rapper Budah é destaque nacional no renomado projeto "Poesia Acústica 12", da Pineapple Storm. Além disso, os trabalhos dos músicos Nery, em "Nery Dreams", Bené, na música "Puro Veneno", e Thiago Miranda, na canção "Circo Moderno", chegam com tudo no cenário capixaba. 
Tem capixaba no projeto “Poesia Acústica 12”, da gravadora Pineapple Storm. A rapper Budah integrou o time de artistas nacionais da cena do rap na edição deste ano. Ao lado dela, fenômenos da música como Marina Sena, BIN, Teto, Caio Lucas, Filipe Ret, Luiz Lins e Borges estrelaram o trabalho acústico. A música e o videoclipe foram disponibilizados em todas plataformas digitais na última quinta-feira (24). Na letra, a capixaba faz referência a capital do Espírito Santo. “De Vix pra Copacabana, com você eu vou”, inicia o verso.
O cantor e compositor Bené apresenta seu novo trabalho, intitulado “Puro Veneno”, disponível em todas as plataformas digitais. Promessa do trap capixaba, o artista coloca o conceito ostentação no clipe, com cenas gravadas no estacionamento de um shopping de Vila Velha. A mixagem e masterização da música ficam por conta de Lil Keef, e o clipe tem direção de Jocimar Rodrigues, e filmagem e edição da ZoomOutFilms.
O artista Nery chega na cena da música capixaba com seu primeiro EP, chamado “Nery Dreams”, com um enredo focado na mudança. Com três faixas, o trabalho leva ao público os sons de “Êxodo Urbano”, “Bicha de Bairro” e “Tempo a Toa”. A produção musical é da Cluster. 
Finalizando o “Tocou, Pocou” desta semana, a música “Circo Moderno", do cantor Thiago Miranda. Com uma letra forte sobre os os “invisíveis” da sociedade, o músico aborda os artistas de rua, como os malabaristas de sinal. Os versos “Um acrobata do circo moderno / Um palhaço infeliz e malvado / Que conhece o céu e o inferno de cor e salteado” retratam a luta diária pela sobrevivência dessas pessoas. O clipe, lançado na última sexta-feira (25), conta a história de um artista pelas ruas do Centro de Vitória.

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