"Tocou, Pocou": retorno do grupo Solveris, música lo-fi, rap e pop folk

Música, estilo e variedade. Tudo isso passa toda semana pelo “Tocou, Pocou”, que reúne o que há de melhor na música capixaba. Nesta semana, o catálogo está recheado com a volta do grupo “Solveris”, single potente do rapper Aliado Jota, música lo-fi, pop folk de Renata Portella, e o beat do artista Lou Yang, em “Longe”.
E para dar o pontapé dos principais lançamentos, o retorno em grande estilo do grupo “Solveris”, com o trabalho “Solveris na Laje”. Ideal para escutar em um churrasco entre amigos ou com a família, o vídeo traz um medley das músicas “Uma Sexta Pra Nós”, “CherryBlossom”, “Tarde Soft” e “Noite Cubana”. O grupo formado por 60k, Magro e Leozi apostou em um som que é a cara de um dia ensolarado.
O rapper Aliado Jota faz o seu retorno com o single e clipe “Tô no Game”. A partir de um beat produzido por Skeeter, que já acompanhou nomes como Emicida, Rashid e Tássia Reis, a música é um trap com uma sonoridade contemporânea e sem perder a autenticidade. “As influências e inspirações vêm da minha família, tenho que estar em movimento e não desistir, preciso dar uma estrutura um pouco melhor pra eles. Tô no game, no jogo e sem esperar pelos outros”, define Aliado Jota.
Agora a novidade é para os amantes do “lo-fi”, que são músicas apenas com uma batida bem suave. Muita gente gosta de escutar esse tipo de som para relaxar e até mesmo trabalhar. Então vamos de lo-fi capixaba com o artista Vinicius Gigante, em Odoyá Yemanjá Lofi. Segundo o produtor, a música une espiritualidade com a força do mar. “2022 tem também a energia de mãe d´água. Yemanjá é regente da energia que se inicia. Novos tempos, ano novo de proteção do mar”, escreveu nas redes sociais.
A cantora, compositora e guitarrista capixaba, Renata Portella, apresenta seu segundo single, “Foi Você”. Já disponível em todas as plataformas digitais e com lyric vídeo no YouTube, a música tem um estilo que classifica como pop folk, linguagem favorita da artista de 18 anos, que compõe e desenha releituras em seu violão. Renata começou na música aos 14 anos, quando participou da primeira temporada da Escola de Rock, da Maracatu Brasil, no Rio de Janeiro.
Vai ser difícil não se contagiar com o novo single do artista Lou Yang. O beat de “Longe” chama atenção pela produção impecável, elevando o nível do rap no Espírito Santo. A música e o clipe estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Na letra, uma pegada romântica nos versos “Gosta de coisas que alucina / Me mostra o que é uma obra-prima / Diz que sente que a gente vai longe”.