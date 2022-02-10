"Tocou, Pocou": retorno do grupo Solveris, música lo-fi, rap e pop folk

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Música, estilo e variedade. Tudo isso passa toda semana pelo “Tocou, Pocou”, que reúne o que há de melhor na música capixaba. Nesta semana, o catálogo está recheado com a volta do grupo “Solveris”, single potente do rapper Aliado Jota, música lo-fi, pop folk de Renata Portella, e o beat do artista Lou Yang, em “Longe”.

E para dar o pontapé dos principais lançamentos, o retorno em grande estilo do grupo “Solveris”, com o trabalho “Solveris na Laje”. Ideal para escutar em um churrasco entre amigos ou com a família, o vídeo traz um medley das músicas “Uma Sexta Pra Nós”, “CherryBlossom”, “Tarde Soft” e “Noite Cubana”. O grupo formado por 60k, Magro e Leozi apostou em um som que é a cara de um dia ensolarado.

O rapper Aliado Jota faz o seu retorno com o single e clipe “Tô no Game”. A partir de um beat produzido por Skeeter, que já acompanhou nomes como Emicida, Rashid e Tássia Reis, a música é um trap com uma sonoridade contemporânea e sem perder a autenticidade. “As influências e inspirações vêm da minha família, tenho que estar em movimento e não desistir, preciso dar uma estrutura um pouco melhor pra eles. Tô no game, no jogo e sem esperar pelos outros”, define Aliado Jota.

Agora a novidade é para os amantes do “lo-fi”, que são músicas apenas com uma batida bem suave. Muita gente gosta de escutar esse tipo de som para relaxar e até mesmo trabalhar. Então vamos de lo-fi capixaba com o artista Vinicius Gigante, em Odoyá Yemanjá Lofi. Segundo o produtor, a música une espiritualidade com a força do mar. “2022 tem também a energia de mãe d´água. Yemanjá é regente da energia que se inicia. Novos tempos, ano novo de proteção do mar”, escreveu nas redes sociais.

A cantora, compositora e guitarrista capixaba, Renata Portella, apresenta seu segundo single, “Foi Você”. Já disponível em todas as plataformas digitais e com lyric vídeo no YouTube, a música tem um estilo que classifica como pop folk, linguagem favorita da artista de 18 anos, que compõe e desenha releituras em seu violão. Renata começou na música aos 14 anos, quando participou da primeira temporada da Escola de Rock, da Maracatu Brasil, no Rio de Janeiro.