"Tocou, Pocou": do trap ao gospel, veja os lançamentos da música capixaba

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Os principais lançamentos do som capixaba se encontram semanalmente no "Tocou, Pocou". E, para começar fevereiro em grande estilo, tem música nova do rapper Favoretti, apresentação inédita do Magy One com a Orquestra Camerata, muito indie, em "Infinito azul", da banda Gastação Infinita, e uma mensagem de fé no single "Um novo dia", da banda cristã Primeiro Passo.

Natural da Serra, Samuel Favoretti está apostando no trap com o single "Calma", lançado em 25 de janeiro. O jovem de 16 anos conta que a música traz o sentido da palavra "calma" no trabalho. “A música foi uma mistura de frases típicas do Trap com algumas vivências do momento da minha carreira. A principal ideia foi a necessidade de ter 'calma' em seu trabalho", afirmou. O som conta com produção do Batata Beats.

Fantoche é o segundo Single do artista Magy One (Magioni), A letra lembra músicas de bandas dos anos 1980 e 1990 como "Que país é Este", do Legião Urbana, e "O Tempo não Para", de Cazuza, abordando assuntos como política, machismo e racismo. "Fantoche vem para alertar as pessoas de que não podemos viver do jeito que estamos. Os anos passam e pouca coisa muda nesses assuntos de tanta importância para nós brasileiros", ressalta.

O novo single da banda Gastação Infinita, "Infinito Azul", está em todas as plataformas digitais. A música marca a fase inicial da banda, sendo uma das primeiras composições. O som traz a sonoridade do rock indie e psicodélico, característica de artistas como My Magical Glowing Lens e André Prando. A banda surgiu em 2018, em Itaquari (Cariacica), sendo formada por Pedro Otávio de Lima Grassi (teclado), Mateus Pimentel Tavares (bateria e vocal), Hecthor Murilo (baixo), Ivan Zilocchi Batista (guitarra e vocal), Iago Tartaglia Nunes e Brito (guitarra e vocal).