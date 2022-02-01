"Tocou, Pocou": do trap ao gospel, veja os lançamentos da música capixaba

Os principais lançamentos do som capixaba se encontram semanalmente no "Tocou, Pocou". E, para começar fevereiro em grande estilo, tem música nova do rapper Favoretti, apresentação inédita do Magy One com a Orquestra Camerata, muito indie, em "Infinito azul", da banda Gastação Infinita, e uma mensagem de fé no single "Um novo dia", da banda cristã Primeiro Passo.
Natural da Serra, Samuel Favoretti está apostando no trap com o single "Calma", lançado em 25 de janeiro. O jovem de 16 anos conta que a música traz o sentido da palavra "calma" no trabalho. “A música foi uma mistura de frases típicas do Trap com algumas vivências do momento da minha carreira. A principal ideia foi a necessidade de ter 'calma' em seu trabalho", afirmou. O som conta com produção do Batata Beats.
Fantoche é o segundo Single do artista Magy One (Magioni), A letra lembra músicas de bandas dos anos 1980 e 1990 como "Que país é Este", do Legião Urbana, e "O Tempo não Para", de Cazuza, abordando assuntos como política, machismo e racismo. "Fantoche vem para alertar as pessoas de que não podemos viver do jeito que estamos. Os anos passam e pouca coisa muda nesses assuntos de tanta importância para nós brasileiros", ressalta.
O novo single da banda Gastação Infinita, "Infinito Azul", está em todas as plataformas digitais. A música marca a fase inicial da banda, sendo uma das primeiras composições. O som traz a sonoridade do rock indie e psicodélico, característica de artistas como My Magical Glowing Lens e André Prando. A banda surgiu em 2018, em Itaquari (Cariacica), sendo formada por Pedro Otávio de Lima Grassi (teclado), Mateus Pimentel Tavares (bateria e vocal), Hecthor Murilo (baixo), Ivan Zilocchi Batista (guitarra e vocal), Iago Tartaglia Nunes e Brito (guitarra e vocal).
A banda cristã Primeiro Passo escreve canções há cerca de 10 anos com mensagens de fé, esperança, alegria e amor. O novo trabalho do grupo se chama "Um Novo Dia", lançado na última sexta-feira (28) em todas as plataformas digitais. O single possui vídeoclipe, gravado no Mirante Alto Formoso, em Cachoeiro de Itapemirim.