"Tocou, Pocou": de Budah a Lívia Simão, os principais lançamentos da semana

A cantora capixaba Budah no clipe de "Algum Lugar" Crédito: Reprodução/Youtube/Sest

Os lançamentos dos principais artistas da cena capixaba passam semanalmente pelo "Tocou, Pocou". E para abrir mais uma lista de novidades, a rapper Budah apresenta a música "Algum Lugar", com o artista Sest. Também tem muito R&B com Lívia Simão, no single "Chega", música nova da cantora Bella Mattar, o clipe "Baby Boom - Ao Vivo", da banda Cinco Nós, e um reggae suave de Mari Chamon. Confira no vídeo abaixo.

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Vamos começar com a música "Algum lugar", do artista Sest com a nossa rapper capixaba Budah. O single chegou com tudo e já está com cara de hit. A letra traz um beat cativante e pra lá de romântico. "Tudo que eu quero encontrar / é algum lugar / que eu possa viver a vida com você/", diz um trecho da canção. O trabalho conta com a produção de Tibery,

Trazendo novidades nas paradas capixabas, a cantora Lívia Simão lançou o single "Chega". Com uma pegada R&B, a música narra a vida de uma mulher que superou suas dificuldades, descobriu a liberdade e deu um basta em tudo que não lhe agregava mais. Tudo isso de uma forma envolvente. "Quero pregar que nós mulheres devemos ser unidas e merecemos sempre o melhor para nossas vidas", afirma Lívia.

Com uma letra sensível e profunda, a música "Baby Boom", da banda "Cinco Nós", traz um som de muita qualidade. O vídeo foi gravado ao vivo no Teatro Sesc Glória, em Vitória, para o lançamento do álbum "Cria". O grupo é formado por Nano Vianna (violão e voz), Renato Furtado (guitarra e backing vocal), Thiago Perovano (baixo), Alexis Gonzaga (teclado) e Gustavo Bride (bateria).

Dando continuidade às faixas do álbum "A rua e seus encantos", a artista Bella Mattar lançou, na última sexta-feira (14), o single "Anestesiada". De autoria da cantora, a música é uma forma cômica de retratar a vida da maioria dos brasileiros. "É como dançar no meio do fogo, fazer limonada com os limões e brincar com a pedra no caminho", define Bella. O clipe de "Anestesiada" já está disponível no Youtube.