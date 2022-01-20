Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • "Tocou, Pocou": de Budah a Lívia Simão, os principais lançamentos da semana
Música capixaba

"Tocou, Pocou": de Budah a Lívia Simão, os principais lançamentos da semana

No cardápio, também os novos hits de Cinco Nós, Bella Mattar e Mari Chamon
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 10:01

A cantora capixaba Budah no clipe de
A cantora capixaba Budah no clipe de "Algum Lugar" Crédito: Reprodução/Youtube/Sest
Os lançamentos dos principais artistas da cena capixaba passam semanalmente pelo "Tocou, Pocou". E para abrir mais uma lista de novidades, a rapper Budah apresenta a música "Algum Lugar", com o artista Sest. Também tem muito R&B com Lívia Simão, no single "Chega", música nova da cantora Bella Mattar, o clipe "Baby Boom - Ao Vivo", da banda Cinco Nós, e um reggae suave de Mari Chamon. Confira no vídeo abaixo.
Vamos começar com a música "Algum lugar",  do artista Sest com a nossa rapper capixaba Budah. O single chegou com tudo e já está com cara de hit. A letra traz um beat cativante e pra lá de romântico. "Tudo que eu quero encontrar / é algum lugar / que eu possa viver a vida com você/", diz um trecho da canção. O trabalho conta com a produção de Tibery,
Trazendo novidades nas paradas capixabas, a cantora Lívia Simão lançou o single "Chega". Com uma pegada R&B, a música narra a vida de uma mulher que superou suas dificuldades, descobriu a liberdade e deu um basta em tudo que não lhe agregava mais. Tudo isso de uma forma envolvente. "Quero pregar que nós mulheres devemos ser unidas e merecemos sempre o melhor para nossas vidas", afirma Lívia. 
Com uma letra sensível e profunda, a música "Baby Boom", da banda "Cinco Nós", traz um som de muita qualidade. O vídeo foi gravado ao vivo no Teatro Sesc Glória, em Vitória, para o lançamento do álbum "Cria". O grupo é formado por Nano Vianna (violão e voz), Renato Furtado (guitarra e backing vocal), Thiago Perovano (baixo), Alexis Gonzaga (teclado) e Gustavo Bride (bateria).
Dando continuidade às faixas do álbum "A rua e seus encantos", a artista Bella Mattar lançou, na última sexta-feira (14), o single "Anestesiada". De autoria da cantora, a música é uma forma cômica de retratar a vida da maioria dos brasileiros. "É como dançar no meio do fogo, fazer limonada com os limões e brincar com a pedra no caminho", define Bella. O clipe de "Anestesiada" já  está disponível no Youtube.
Após o sucesso "Vida Toda" com participação da banda Via-Jah (RJ), a cantora e compositora Mari Chamon lança o single "Prece". A música é um pedido para proteger a natureza diante da ganância do homem. O clipe foi gravado na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, e está disponível no Youtube. Mari possui referências do reggae e MPB, além de ter no amor, na natureza, na espiritualidade e no surf suas maiores inspirações.

Veja Também

"Tocou, Pocou": Anderson Ventura, OficialSMG com feat de Budah, Forrofiá e muito mais

“Tocou, Pocou” chega a 2022 com muita música para o verão capixaba

"Tocou, Pocou": conheça os últimos lançamentos dos capixabas de 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados