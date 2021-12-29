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"Tocou, Pocou": conheça os últimos lançamentos dos capixabas de 2021

Para fechar o ano, o "HZ" traz homenagem à cantora Cássia Eller, da cantora Joana Bentes, o single “Amor que traz Vida”, do Ministério Sintonia e muito mais
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 08:42

O último “Tocou, Pocou” de 2021 está cheio de novidades. E como nós, do HZ, somos bem ecléticos, buscamos trazer diversos gêneros para todos os gostos. Do gospel ao MPB, passando por uma homenagem à cantora Cássia Eller, os lançamentos da semana vão conquistar os capixabas e começar 2022 com o pé direito e muita música.
O melhor do gospel capixaba também passa pelo “Tocou, Pocou”. A música “Amor que traz Vida”, do Ministério Sintonia e Pedro Valença foi lançada na última quinta-feira (23), com clipe gravado em Pedra Azul, Alto Caxixe e Venda Nova do Imigrante. O Ministério Sintonia é um grupo de música cristã contemporânea, formado por vocal e banda de forte expressão no cenário da música cristã capixaba. Com nove anos de existência, o grupo tem um total de 18 integrantes e um CD gravado em 2016.
A capixaba Joana Bentes lança novo trabalho em homenagem a uma das maiores cantoras brasileiras, Cássia Eller (1962-2001). O single “Luz dos Olhos”, de Nando Reis, abre o novo EP da artista, “De Volta pra Cássia”. O projeto, que contempla releituras da dona do hit “Malandragem”, será lançado por completo nesta quarta-feira (29), data que completa 20 anos de falecimento da artista.
A cantora Lívia de Paula está na área com o single “Mandinga Braba”, o primeiro gravado em estúdio. Além do ritmo contagiante da música, a composição fala sobre um momento de recuperação e volta por cima. As frases “Joguei flores para Iemanjá/ E pedi para o meu sonho se realizar” e “Então eu não vou naufragar / Naquela ilha com você eu quero morar” relatam um período pessoal da cantora.
Para finalizar o “Tocou, Pocou” de 2021 e começar um novo ano com mais esperança, vamos conhecer a música “Amanhecer”, da banda Ralftone. O single é um convite para acreditar em dias melhores. “Ao surgir entre o céu / Pelas nuvens, surreal / Sensações e esperança” e “Amanhecer / Novo dia aqui / Se renova, se completa enfim “, falam desse anseio por um novo dia e, junto com ele, novos começos. Até 2022!

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