"Tocou, Pocou": conheça os últimos lançamentos dos capixabas de 2021

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O último “Tocou, Pocou” de 2021 está cheio de novidades. E como nós, do HZ, somos bem ecléticos, buscamos trazer diversos gêneros para todos os gostos. Do gospel ao MPB, passando por uma homenagem à cantora Cássia Eller, os lançamentos da semana vão conquistar os capixabas e começar 2022 com o pé direito e muita música.

O melhor do gospel capixaba também passa pelo “Tocou, Pocou”. A música “Amor que traz Vida”, do Ministério Sintonia e Pedro Valença foi lançada na última quinta-feira (23), com clipe gravado em Pedra Azul, Alto Caxixe e Venda Nova do Imigrante. O Ministério Sintonia é um grupo de música cristã contemporânea, formado por vocal e banda de forte expressão no cenário da música cristã capixaba. Com nove anos de existência, o grupo tem um total de 18 integrantes e um CD gravado em 2016.

A capixaba Joana Bentes lança novo trabalho em homenagem a uma das maiores cantoras brasileiras, Cássia Eller (1962-2001). O single “Luz dos Olhos”, de Nando Reis, abre o novo EP da artista, “De Volta pra Cássia”. O projeto, que contempla releituras da dona do hit “Malandragem”, será lançado por completo nesta quarta-feira (29), data que completa 20 anos de falecimento da artista.

A cantora Lívia de Paula está na área com o single “Mandinga Braba”, o primeiro gravado em estúdio. Além do ritmo contagiante da música, a composição fala sobre um momento de recuperação e volta por cima. As frases “Joguei flores para Iemanjá/ E pedi para o meu sonho se realizar” e “Então eu não vou naufragar / Naquela ilha com você eu quero morar” relatam um período pessoal da cantora.