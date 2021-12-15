"Tocou, Pocou" traz músicas do Casaca, Douglas Lopes, Vitu e outros destaques do ES

As novidades da música capixaba passam semanalmente no “Tocou, Pocou”. Os cantores Vitu, Douglas Lopes e Marsu Frontini estão trazendo novos projetos, saindo direto do forno. Além deles, a tradicional banda Casaca também está com novidades na área.
O cantor capixaba Vitu, vocalista da banda Moreati, lançou o single “Nosso Tempo”, na última sexta-feira (10). A música fará parte do EP de estreia do artista, "Despedida", que será lançado no primeiro trimestre de 2022. Com esperança em um futuro melhor, a letra fala sobre a despedida de um silêncio que não existe mais, do retorno aos dias de potência, de luta. A música traz influência do samba e artistas como Amarante, Cícero e Caetano.
Promessa da MBP, o cantor e compositor capixaba Douglas Lopes lançou, na última semana, seu primeiro disco solo, “A Fogueira”. O álbum, com oito canções, é um marco na carreira do artista que traz o violão, a fogueira, a confraternização, a dança, a roda e o encantamento social no contexto visual. Antes de revelar o disco completo, o compositor lançou três singles para introduzir o trabalho e se aproximar do público: “Abra As Cortinas”, “Mãe” e “Pra Sorrir”.
Dando início a comemoração aos 20 anos de existência, a banda Casaca lançou, na última sexta-feira (10), “Do Teu Jeito”, faixa que conta com a participação do Maskavo. A canção fala sobre enxergar as semelhanças e diferenças entre as pessoas do seu lar. O clipe foi feito em Coqueiral de Aracruz e mescla com imagens de apresentações da banda.
É com roteiro intrigante que a Banda de rock Marsu Frontini metaforiza seu novo trabalho “Abram Alas”. O clipe se mostra determinado a expor o contraste entre as camadas dominantes e as mazelas do cotidiano social, com a intenção de instigar um viés reflexivo sobre a consciência de classe e a importância das escolhas como sociedade.
A banda, que leva o nome de seu fundador e vocalista, vem ganhando destaque na cena alternativa capixaba. Ela é composta atualmente por Marsu, nos vocais, Aulus Leonardelli, no baixo e teclados, Rodrigo Monfardini, na guitarra, e Vitor Scardua, como produtor e guitarrista.