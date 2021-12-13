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Turnê de Leonardo com Bruno & Marrone volta à estrada

Projeto 'Cabaré', interrompido durante a pandemia, será retomado em janeiro; em São Paulo, show está marcado para 20/1, no Allianz Parque
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 13:58

O cantor Leonardo retoma projeto 'Cabaré', com Bruno & Marrone
O cantor Leonardo retoma projeto 'Cabaré', com Bruno & Marrone Crédito: Divulgação/ DVD "Canto, Bebo e Choro"
Criado em setembro de 2016, o projeto Cabaré, que reúne grandes nomes da música sertaneja, teve de ser interrompido durante a pandemia. Com o avanço da vacinação e a volta dos eventos presenciais, o show será retomado em janeiro de 2022, em uma turnê por todo o País, unindo o cantor Leonardo à dupla Bruno & Marrone.
A primeira apresentação está marcada para o dia 8, em Xangri-lá, cidade do litoral gaúcho, com participação especial da dupla Henrique e Juliano e de Luccas Fernandes. Em São Paulo, o show está marcado para 20 de janeiro, no Allianz Parque. Os ingressos serão colocados à venda a partir desta segunda-feira (13).
Os sertanejos prometem apresentações repletas de alegria, romantismo, e, logicamente, hits - não apenas do próprio repertório, mas também clássicos nacionais. Entre as músicas que prometem animar a plateia estão Viva a Vida, Telefone Mudo, Boate Azul, Garçom, Dama de Vermelho, Amor de Primavera, Amargurado, Andorinhas, Eu Não Sou Cachorro Não.
Antes da pandemia, foram mais de 300 shows com Cabaré, com diversas participações especiais, que atraíram mais de 4 milhões de pessoas. No YouTube, os vídeos das apresentações ultrapassam a marca de 410 milhões de views. Em três anos, foram gravados dois CDs/DVDs Cabaré e Cabaré Night Club, que vendeu mais de 1 milhão de cópias.
  • Confira as datas das apresentações da turnê Cabaré:

  • - 8/1: Xangri-lá (RS) - participação especial: Henrique e Juliano + Luccas Fernandes
  • - 15/1: Arena Petry - Florianópolis (SC)
  • - 20/1: Allianz Parque - São Paulo (SP)
  • - 11/2: Jeunesse Arena - Rio de Janeiro (RJ)
  • - 28/5: Local a confirmar - Curitiba (PR)
  • - 27 a 30/11: Navio Cabaré
  • Os ingressos serão colocados à venda nesta segunda-feira na plataforma uhuu.com (exceto para Curitiba, cujas vendas serão abertas nos próximos dias).

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