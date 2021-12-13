Festival terá cerveja artesanal liberada em Venda Nova do Imigrante

Cervejas do 4º Festival de Cervejas Artesanais de Venda Nova do Imigrante Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Cervejeiros, preparem-se! Nos dias 17 e 18 de dezembro, Venda Nova do Imigrante recebe a 4º edição do Festival de Cervejas Artesanais. O evento será realizado no Clube Recreativo da cidade, o Creven, e terá a participação de dez cervejarias. Os ingressos dão direito a cerveja liberada diretamente da biqueira.

As cervejarias Tarvos, Hugel Bier, Braúna, Seu Severo, Piwo, Fatto a Mano, Beersoli, Grecco, Uccella e Nobat vão levar suas chopeiras para o salão social do clube, onde o público poderá experimentar diversos estilos da bebida. Serão mais de 40 torneiras, servindo mais de 3 mil litros de cerveja. O Festival ainda terá atrações musicais com as bandas HD Acústico, na sexta-feira (17), às 19h, e Malandragem S/A e Moustache, no sábado (18), a partir das 16h.

“A ideia é deixar as pessoas à vontade, com a liberdade do contato mais próximo com o chope e encher o copo diretamente na biqueira. Será o maior festival de cerveja liberada no sul do Estado”, aposta o presidente da Acames, Stanislaw Almeida.

Cervejas do 4º Festival de Cervejas Artesanais de Venda Nova do Imigrante Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Os ingressos da sexta-feira (17) custam R$ 70 (1º lote), e do sábado (18), R$ 130 (1º lote). Também há opção de comprar o combo para os dois dias de evento no valor de R$180. Os ingressos do sábado e do combo virão com um copo do Festival de brinde. A venda será feita por telefone e Instagram.

Desde a primeira edição, a ideia do evento é confraternizar cervejeiros e apreciadores da bebida. O primeiro festival contou com sete cervejarias locais e 600 litros de chope. Em 2020, o encontro não foi realizado por conta da pandemia. Na edição deste ano, a capacidade de público foi limitada para atender os protocolos sanitários. Serão 150 ingressos na sexta-feira (17), e 500 no sábado (18).