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Festival terá cerveja artesanal liberada em Venda Nova do Imigrante

A 4° edição do Festival de Cervejas Artesanais acontece nos dias 17 e 18 de dezembro. Serão mais de 40 torneiras e 3 mil litros de cervejas liberadas. Os ingressos já estão à venda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 08:00

Cervejas do 4º Festival de Cervejas Artesanais de Venda Nova do Imigrante
Cervejas do 4º Festival de Cervejas Artesanais de Venda Nova do Imigrante Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
Cervejeiros, preparem-se! Nos dias 17 e 18 de dezembro, Venda Nova do Imigrante recebe a 4º edição do Festival de Cervejas Artesanais. O evento será realizado no Clube Recreativo da cidade, o Creven, e terá a participação de dez cervejarias. Os ingressos dão direito a cerveja liberada diretamente da biqueira.
As cervejarias Tarvos, Hugel Bier, Braúna, Seu Severo, Piwo, Fatto a Mano, Beersoli, Grecco, Uccella e Nobat vão levar suas chopeiras para o salão social do clube, onde o público poderá experimentar diversos estilos da bebida. Serão mais de 40 torneiras, servindo mais de 3 mil litros de cerveja. O Festival ainda terá atrações musicais com as bandas HD Acústico, na sexta-feira (17), às 19h, e Malandragem S/A e Moustache, no sábado (18), a partir das 16h.
“A ideia é deixar as pessoas à vontade, com a liberdade do contato mais próximo com o chope e encher o copo diretamente na biqueira. Será o maior festival de cerveja liberada no sul do Estado”, aposta o presidente da Acames, Stanislaw Almeida.
Cervejas do 4º Festival de Cervejas Artesanais de Venda Nova do Imigrante
Cervejas do 4º Festival de Cervejas Artesanais de Venda Nova do Imigrante Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem
Os ingressos da sexta-feira (17) custam R$ 70 (1º lote), e do sábado (18),  R$ 130 (1º lote). Também há opção de comprar o combo para os dois dias de evento no valor de R$180. Os ingressos do sábado e do combo virão com um copo do Festival de brinde. A venda será feita por telefone e Instagram.
Desde a primeira edição, a ideia do evento é confraternizar cervejeiros e apreciadores da bebida. O primeiro festival contou com sete cervejarias locais e 600 litros de chope. Em 2020, o encontro não foi realizado por conta da pandemia. Na edição deste ano, a capacidade de público foi limitada para atender os protocolos sanitários. Serão 150 ingressos na sexta-feira (17), e 500 no sábado (18).
  • SERVIÇO
  • 4º Festival de Cervejas Artesanais de Venda Nova do Imigrante

  • Quando: 17 e 18 de dezembro (sexta e sábado)
  • Horário: 16h (sexta-feira) e 19h (sábado)
  • Onde: Clube Recreativo Venda Nova (Creven)
  • Atrações: Banda HD Acústico, na sexta-feira (17), às 19h, e bandas Malandragem S/A, às 16h, e Moustache , 19h30, no sábado (18). 
  • Ingressos: R$ 70 (1º lote), na sexta-feira (17), e R$ 130 (1º lote) no sábado (18). O combo para os dois dias custa R$ 180. Os ingressos do sábado e do combo dão direito ao copo do evento de brinde. 
  • Venda: (28) 98804-7496 / (28) 99921-4647 ou pelo Instagram: @acames.vni

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