Molejo e bateria da Novo Império agitam o Gordinho em Vitória

Domingo, dia 12 de dezembro, é dia de pagodear com o Molejo. O grupo se apresenta no Gordinho Sambão, no bairro Mario Cypreste, em Vitória, que ainda recebe a bateria da Novo Império para animar a noite. A Litoral FM está sorteando ingressos para o evento.
O Molejo dispensa apresentações. São 30 anos de carreira e hits, como “Caçamba”, “Brincadeira de Criança”, “Dança da Vassoura”, “Samba Rock do Molejão”, “Paparico” e “Cilada”, que não saem da cabeça dos fãs. Atualmente, o grupo trabalha a divulgação do single "Se Depender de Mim, Sextou", que carrega todas as características que marcam o repertório do grupo carioca: descontração, alto astral e muito bom humor.
PROGRAMAÇÃO JÁ NA SEXTA
A festa do Molejo rola no domingo, mas a programação da casa já começa nesta sexta-feira (10) com Leq Samba e Sué. Já a unidade da Praia do Canto está com atrações confirmadas de quinta a domingo. Confira tudo abaixo.
- GORDINHO SAMBÃO
- Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Mário Cypreste, Vitória
- Informação: (27) 99897-4027
- Sexta (10)
- Atrações: LEQ SAMBA + SUÉ
- Horário: 20h
- Ingresso: Entrada gratuita até às 22h. após, R$ 20 pista
- Classificação: 18 anos
- Sábado (11)
- Atrações: D' MOLEQUE + PAGODE E CIA
- Horário: a partir das 20h
- Ingressos Entrada gratuita até às 22h. Após, R$20 pista
- Classificação: 18 anos
- Domingo (12)
- GRUPO MOLEJO
- Atrações: Grupo Molejo, ensaio geral da Novo Império, Sem Medida e LEQ Samba
- Horário: a partir das 17h
- Ingressos: R$ 50 (camarote/meia); R$ 30 (pista/meia), à venda no site lebillet.com.br
- Link: https://lebillet.com.br/event/426/molejo-12-dezembro-Vitoria-ES
- Classificação: 18 anos
- GORDINHO PRAIA DO CANTO
- Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória
- Informações: (27) 99921-7971
- Quinta (9)
- PAGODE E CIA + JUNTO E MISTURADO
- Horário: a partir das 20h
- Ingressos: Free até as 21h30, após R$ 30,00 (pista) e 50 (área vip)
- Sexta (10)
- SUÉ + PELE MORENA
- Horário: a partir das 20h
- Ingressos: Free até as 21h30, após R$ 30,00 (pista) e 50 (área vip)
- Sábado (11)
- GRUPO ESTANDARTE + FREELANCE + DBEM COM A VIDA
- Horário: a partir das 17h
- Ingressos: 50 (área vip) e pista free até às 19h, após R$ 30,00 (pista)
- Domingo (12)
- SAMBA REI + MAYCON SARMENTO
- Horário: a partir das 18h
- Ingressos: 50 (área vip) e pista free até às 19h, após R$ 30,00 (pista)