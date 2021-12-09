Molejo e bateria da Novo Império agitam o Gordinho em Vitória

Grupo Molejo Crédito: Divulgação

Domingo, dia 12 de dezembro, é dia de pagodear com o Molejo. O grupo se apresenta no Gordinho Sambão, no bairro Mario Cypreste, em Vitória, que ainda recebe a bateria da Novo Império para animar a noite. A Litoral FM está sorteando ingressos para o evento.

O Molejo dispensa apresentações. São 30 anos de carreira e hits, como “Caçamba”, “Brincadeira de Criança”, “Dança da Vassoura”, “Samba Rock do Molejão”, “Paparico” e “Cilada”, que não saem da cabeça dos fãs. Atualmente, o grupo trabalha a divulgação do single "Se Depender de Mim, Sextou", que carrega todas as características que marcam o repertório do grupo carioca: descontração, alto astral e muito bom humor.

PROGRAMAÇÃO JÁ NA SEXTA

A festa do Molejo rola no domingo, mas a programação da casa já começa nesta sexta-feira (10) com Leq Samba e Sué. Já a unidade da Praia do Canto está com atrações confirmadas de quinta a domingo. Confira tudo abaixo.

GORDINHO SAMBÃO

Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Mário Cypreste, Vitória



Informação: (27) 99897-4027





Sexta (10)



Atrações: LEQ SAMBA + SUÉ



Horário: 20h



Ingresso: Entrada gratuita até às 22h. após, R$ 20 pista



Classificação: 18 anos





Sábado (11)



Atrações: D' MOLEQUE + PAGODE E CIA



Horário: a partir das 20h



Ingressos Entrada gratuita até às 22h. Após, R$20 pista



Classificação: 18 anos





Domingo (12)



GRUPO MOLEJO



Atrações: Grupo Molejo, ensaio geral da Novo Império, Sem Medida e LEQ Samba



Horário: a partir das 17h



Ingressos: R$ 50 (camarote/meia); R$ 30 (pista/meia), à venda no site lebillet.com.br



Link: https://lebillet.com.br/event/426/molejo-12-dezembro-Vitoria-ES



Classificação: 18 anos

