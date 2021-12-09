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Molejo e bateria da Novo Império agitam o Gordinho em Vitória

Apresentações acontecem neste domingo (12), mas a programação na casa já começa nesta sexta-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 11:47

Grupo Molejo
Grupo Molejo Crédito: Divulgação
Domingo, dia 12 de dezembro, é dia de pagodear com o Molejo. O grupo se apresenta no Gordinho Sambão, no bairro Mario Cypreste, em Vitória, que ainda recebe a bateria da Novo Império para animar a noite. A Litoral FM está sorteando ingressos para o evento. 
O Molejo dispensa apresentações. São 30 anos de carreira e hits, como “Caçamba”, “Brincadeira de Criança”, “Dança da Vassoura”, “Samba Rock do Molejão”, “Paparico” e “Cilada”, que não saem da cabeça dos fãs. Atualmente, o grupo trabalha a divulgação do single "Se Depender de Mim, Sextou", que carrega todas as características que marcam o repertório do grupo carioca: descontração, alto astral e muito bom humor.

PROGRAMAÇÃO JÁ NA SEXTA

A festa do Molejo rola no domingo, mas a programação da casa já começa nesta sexta-feira (10) com Leq Samba e Sué. Já a unidade da Praia do Canto está com atrações confirmadas de quinta a domingo. Confira tudo abaixo.
  • GORDINHO SAMBÃO
  • Endereço: Av. Dário Lourenço de Souza - Mário Cypreste, Vitória
  • Informação: (27) 99897-4027

  • Sexta (10)
  • Atrações: LEQ SAMBA + SUÉ
  • Horário: 20h
  • Ingresso: Entrada gratuita até às 22h. após, R$ 20 pista
  • Classificação: 18 anos

  • Sábado (11)
  • Atrações: D' MOLEQUE + PAGODE E CIA
  • Horário: a partir das 20h
  • Ingressos Entrada gratuita até às 22h. Após, R$20 pista
  • Classificação: 18 anos

  • Domingo (12)
  • GRUPO MOLEJO
  • Atrações: Grupo Molejo, ensaio geral da Novo Império, Sem Medida e LEQ Samba
  • Horário: a partir das 17h
  • Ingressos: R$ 50 (camarote/meia); R$ 30 (pista/meia), à venda no site lebillet.com.br
  • Link: https://lebillet.com.br/event/426/molejo-12-dezembro-Vitoria-ES
  • Classificação: 18 anos
  • GORDINHO PRAIA DO CANTO
  • Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória
  • Informações: (27) 99921-7971

  • Quinta (9)
  • PAGODE E CIA + JUNTO E MISTURADO
  • Horário: a partir das 20h
  • Ingressos: Free até as 21h30, após R$ 30,00 (pista) e 50 (área vip)

  • Sexta (10)
  • SUÉ + PELE MORENA
  • Horário: a partir das 20h
  • Ingressos: Free até as 21h30, após R$ 30,00 (pista) e 50 (área vip)

  • Sábado (11)
  • GRUPO ESTANDARTE + FREELANCE + DBEM COM A VIDA
  • Horário: a partir das 17h
  • Ingressos: 50 (área vip) e pista free até às 19h, após R$ 30,00 (pista)

  • Domingo (12)
  • SAMBA REI + MAYCON SARMENTO
  • Horário: a partir das 18h
  • Ingressos: 50 (área vip) e pista free até às 19h, após R$ 30,00 (pista)

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