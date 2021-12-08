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Parque Botânico Vale terá programação de Natal gratuita no fim de semana

Neste sábado (11) e domingo (12), espaço em Jardim Camburi, Vitória, terá teatro, cortejo natalino, apresentações musicais e troca de brinquedos. Saiba como participar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 18:38

Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi, terá programação gratuita de Natal
Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi, terá programação gratuita de Natal Crédito: Arquivo A GAZETA/Divulgação
O espírito natalino chega no Parque Botânico Vale, localizado em Jardim Camburi, Vitória, neste sábado (11) e domingo (12). Com uma programação gratuita, os visitantes poderão assistir espetáculos teatrais, cortejo natalino, apresentações musicais e de dança. Ainda haverá troca de brinquedos para a criançada. 
Entre os destaques, está o cortejo natalino com bandinha, personagens infantis e convidados especiais, que será realizado na área verde. Os espetáculos teatrais e de dança acontecem no Anfiteatro. Para visitar o parque e participar das atividades, as famílias precisam realizar inscrição pela internet.
O parque está reaberto ao público desde outubro, mas para garantir a segurança dos usuários utiliza de medidas para limitar a entrada de pessoas por conta da pandemia da Covid -19. Assim, a administração do espaço permite a visita por meio agendamento on-line. Além disso, é realizada a aferição de temperatura dos visitantes, que precisam usar máscaras no recinto.
  • SERVIÇO
  • NATAL NO PARQUE BOTÂNICO VALE  
  • Quando: 11 e 12 de dezembro.
  • Inscrições: através do site  da Vale www.vale.com/parquebotanicovitoria.

  • Confira a programação:

  • Sábado, 11/12

  • Dança em Trânsito - Festival Internacional de Dança Contemporânea
  • Horário: 14:30h
  • Local: Anfiteatro

  • Apresentação do Grupo Vocal Vale Música
  • Horário: 15h
  • Local: Anfiteatro

  • Cortejo Natalino com bandinha, personagens infantis e convidados especiais
  • Horário: 16h
  • Local: Área Verde

  • Domingo, 12/12

  • Troca de Brinquedos
  • Horário: 10 às 12h e 14h às 16h
  • Local: Área Verde

  • Espetáculo Teatral – Os Saltimbancos – Dourado Produções & Eventos
  • Horário: 11h
  • Local: Anfiteatro

  • Apresentação da Orquestra de Violões Bom Pastor
  • Horário: 15h
  • Local: Anfiteatro

  • Cortejo Natalino com bandinha, personagens infantis e convidados especiais
  • Horário: 16h
  • Local: Área Verde

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