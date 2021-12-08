Parque Botânico Vale terá programação de Natal gratuita no fim de semana

O espírito natalino chega no Parque Botânico Vale, localizado em Jardim Camburi, Vitória, neste sábado (11) e domingo (12). Com uma programação gratuita, os visitantes poderão assistir espetáculos teatrais, cortejo natalino, apresentações musicais e de dança. Ainda haverá troca de brinquedos para a criançada.
Entre os destaques, está o cortejo natalino com bandinha, personagens infantis e convidados especiais, que será realizado na área verde. Os espetáculos teatrais e de dança acontecem no Anfiteatro. Para visitar o parque e participar das atividades, as famílias precisam realizar inscrição pela internet.
O parque está reaberto ao público desde outubro, mas para garantir a segurança dos usuários utiliza de medidas para limitar a entrada de pessoas por conta da pandemia da Covid -19. Assim, a administração do espaço permite a visita por meio agendamento on-line. Além disso, é realizada a aferição de temperatura dos visitantes, que precisam usar máscaras no recinto.
- SERVIÇO
- NATAL NO PARQUE BOTÂNICO VALE
- Quando: 11 e 12 de dezembro.
- Inscrições: através do site da Vale www.vale.com/parquebotanicovitoria.
- Confira a programação:
- Sábado, 11/12
- Dança em Trânsito - Festival Internacional de Dança Contemporânea
- Horário: 14:30h
- Local: Anfiteatro
- Apresentação do Grupo Vocal Vale Música
- Horário: 15h
- Local: Anfiteatro
- Cortejo Natalino com bandinha, personagens infantis e convidados especiais
- Horário: 16h
- Local: Área Verde
- Domingo, 12/12
- Troca de Brinquedos
- Horário: 10 às 12h e 14h às 16h
- Local: Área Verde
- Espetáculo Teatral – Os Saltimbancos – Dourado Produções & Eventos
- Horário: 11h
- Local: Anfiteatro
- Apresentação da Orquestra de Violões Bom Pastor
- Horário: 15h
- Local: Anfiteatro
- Cortejo Natalino com bandinha, personagens infantis e convidados especiais
- Horário: 16h
- Local: Área Verde