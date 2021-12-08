Parque Botânico Vale terá programação de Natal gratuita no fim de semana

O espírito natalino chega no Parque Botânico Vale, localizado em Jardim Camburi, Vitória, neste sábado (11) e domingo (12). Com uma programação gratuita, os visitantes poderão assistir espetáculos teatrais, cortejo natalino, apresentações musicais e de dança. Ainda haverá troca de brinquedos para a criançada.

Entre os destaques, está o cortejo natalino com bandinha, personagens infantis e convidados especiais, que será realizado na área verde. Os espetáculos teatrais e de dança acontecem no Anfiteatro. Para visitar o parque e participar das atividades,

O parque está reaberto ao público desde outubro, mas para garantir a segurança dos usuários utiliza de medidas para limitar a entrada de pessoas por conta da pandemia da Covid -19. Assim, a administração do espaço permite a visita por meio agendamento on-line. Além disso, é realizada a aferição de temperatura dos visitantes, que precisam usar máscaras no recinto.