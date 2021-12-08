Exposição Terra Colidida leva a vida do campo a Vitória através de imagens

Um olhar autobiográfico, reflexivo e fotográfico sobre o trabalho advindo da terra. Esse é um dos caminhos propostos pela exposição Terra Colidida, do artista André Arçari, que abre para o público nesta quarta-feira (08), a partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria, na Mata da Praia, em Vitória. A mostra, que também passa por Linhares, Norte do Espírito Santo, é o último vértice do projeto Trilogia da Terra, com a exposição Terra Dura e Trabalhar Cansa.
Composta por dez trabalhos fotográficos e um filme-ensaio, a exposição propõe expandir as relações entre arte e cultura, através de um olhar subjetivo e autobiográfico do artista. O conjunto de obras exposto em Terra Colidida reúne imagens em vídeo e fotografias, a partir do retorno do artista à Jurama, distrito de Vila Valério, no Espírito Santo – local de trabalho de seu pai agricultor e onde o artista passou parte da infância.
“Este projeto coloca meu corpo de obras pelo que chamo de trabalho de campo, ponto que entrelaça-se com meu conceito de trabalhos de terra, formas de visualidade que, tendo o café como matéria essencial, exibem a passagem do tempo pela natureza das coisas e, igualmente, pelas coisas da natureza”
De modo equivalente aos esforços empreendidos pelos trabalhadores do campo, em especial aqueles do setor cafeeiro que moram no interior, Arçari propõe com sua produção tensionar as noções de representação sobre o entendimento romantizado que se tem no imaginário coletivo do trabalho e da vida no campo.
A nova exposição, assim como toda a Trilogia da Terra, trata de uma investigação com ênfase no pensamento da terra como base primeira do mundo. Para Natália Quinderé, curadora da exposição, o trabalho do artista tenciona constantemente aquilo que entendemos enquanto representações.
"Ninguém encontrará ao caminhar pela exposição uma narrativa linear e objetiva dessas histórias coletivas nem de suas histórias pessoais. Embora trabalhe com fotografia e vídeo, Arçari torce as noções de representação todo o tempo, o tempo inteiro”, pontua a pesquisadora no texto curatorial.
Linhares
Além de Vitória, o município de Linhares recebe um desdobramento da exposição Terra Colidida, em cartaz desde 23 de novembro no Centro Cultural Nice Avanza, no centro da cidade. Ela segue aberta para visitação até o dia 23 de dezembro.
Na mostra do interior, foi dada ênfase para um conjunto de trabalhos desenvolvidos nos projetos Terra Dura e Trabalhar Cansa, adequados para a arquitetura do Centro Cultural Nice Avanza, e que conta com um total de 12 telas e um objeto escultórico. São 11 fotografias impressas, uma colagem fotográfica e uma montagem de um saco de café de juta esticado em tela.
*Com informações da assessoria
- SERVIÇO
- Exposição Terra Colidida
- Vitória
- Abertura: Nesta quarta feira (08)
- Horário: das 17 às 21 horas
- Onde: Mosaico Fotogaleria. R. Aristóbulo Barbosa Leão, 500. Loja 18, Victória Mall, Mata da Praia, Vitória - ES
- Visitação: até 15 de janeiro. De segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas (mediante agendamento). Aos sábados as visitas devem ser previamente agendadas.
- Agendamento: (27) 99943 0831 (WhatsApp)/ [email protected]
- Linhares
- Visitação: até 23 de dezembro. De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas
- Onde: Centro Cultural Nice Avanza. Praça 22 de Agosto, Centro de Linhares
- Entrada Gratuita
- Aberto ao público