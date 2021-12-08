Exposição Terra Colidida leva a vida do campo a Vitória através de imagens

Foto da exposição Terra Colidida do artista André Arçari Crédito: André Arçari

Um olhar autobiográfico, reflexivo e fotográfico sobre o trabalho advindo da terra. Esse é um dos caminhos propostos pela exposição Terra Colidida, do artista André Arçari, que abre para o público nesta quarta-feira (08), a partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria, na Mata da Praia, em Vitória. A mostra, que também passa por Linhares, Norte do Espírito Santo, é o último vértice do projeto Trilogia da Terra, com a exposição Terra Dura e Trabalhar Cansa.

Composta por dez trabalhos fotográficos e um filme-ensaio, a exposição propõe expandir as relações entre arte e cultura, através de um olhar subjetivo e autobiográfico do artista. O conjunto de obras exposto em Terra Colidida reúne imagens em vídeo e fotografias, a partir do retorno do artista à Jurama, distrito de Vila Valério, no Espírito Santo – local de trabalho de seu pai agricultor e onde o artista passou parte da infância.

“Este projeto coloca meu corpo de obras pelo que chamo de trabalho de campo, ponto que entrelaça-se com meu conceito de trabalhos de terra, formas de visualidade que, tendo o café como matéria essencial, exibem a passagem do tempo pela natureza das coisas e, igualmente, pelas coisas da natureza”

De modo equivalente aos esforços empreendidos pelos trabalhadores do campo, em especial aqueles do setor cafeeiro que moram no interior, Arçari propõe com sua produção tensionar as noções de representação sobre o entendimento romantizado que se tem no imaginário coletivo do trabalho e da vida no campo.

A nova exposição, assim como toda a Trilogia da Terra, trata de uma investigação com ênfase no pensamento da terra como base primeira do mundo. Para Natália Quinderé, curadora da exposição, o trabalho do artista tenciona constantemente aquilo que entendemos enquanto representações.

Foto da exposição Terra Colidida do artista André Arçari Crédito: André Arçari

"Ninguém encontrará ao caminhar pela exposição uma narrativa linear e objetiva dessas histórias coletivas nem de suas histórias pessoais. Embora trabalhe com fotografia e vídeo, Arçari torce as noções de representação todo o tempo, o tempo inteiro”, pontua a pesquisadora no texto curatorial.

Linhares

Além de Vitória, o município de Linhares recebe um desdobramento da exposição Terra Colidida, em cartaz desde 23 de novembro no Centro Cultural Nice Avanza, no centro da cidade. Ela segue aberta para visitação até o dia 23 de dezembro.

Na mostra do interior, foi dada ênfase para um conjunto de trabalhos desenvolvidos nos projetos Terra Dura e Trabalhar Cansa, adequados para a arquitetura do Centro Cultural Nice Avanza, e que conta com um total de 12 telas e um objeto escultórico. São 11 fotografias impressas, uma colagem fotográfica e uma montagem de um saco de café de juta esticado em tela.

Foto da exposição Terra Colidida do artista André Arçari Crédito: André Arçari

*Com informações da assessoria