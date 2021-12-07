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Falecimento

Morre Benício, que fez rótulo da Selvagem e cartazes da pornochanchada, aos 84

Artista criou cerca de 300 pôsteres como o de 'Dona Flor e seus Dois Maridos' em mais de seis décadas de trabalho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 17:47

Considerado mestre da ilustração, Benício foi eternizado no mundo da arte Crédito: Foto/Divulgação
Morreu nesta terça (7) José Luiz Benício, um dos maiores e mais conhecidos ilustradores brasileiros. Autor de cerca de 300 cartazes da pornochanchada - entre eles, o de "Dona Flor e Seus Dois Maridos", de 1976, que ajudou a alçar Sônia Braga a símbolo sexual-, ele tinha 84 anos. A informação foi divulgada pela família através das redes sociais do artista, mais conhecido apenas como Benício.
"Com o coração doído, mas sereno, comunicamos o falecimento de nosso amado pai e avô, que se eternizou através do seu jeito ímpar de ser, do amor que sempre espalhou por onde passava e da arte que o tornou mundialmente reconhecido", escreveram membros da família do autor em sua conta no Instagram.
Benício havia sofrido dois acidentes vasculares cerebrais até 2014, quando já não conseguia mais desenhar, uma vez que perdera os movimentos da mão direita.
Ainda não foram divulgadas mais informações a propósito do velório e sepultamento.

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