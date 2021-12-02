Artista plástica da Serra vai expor obras no Museu do Louvre, na França

Expor sua obra em um dos museus mais tradicionais do mundo é o sonho de muitos artistas. E que sonho, hein? A Raquel Falk, neta de confeiteira e filha de costureira, cresceu na Serra e é a artista plástica que vai realizar esse objetivo.
Mas, até chegar neste momento glorioso, com pincéis e tintas aquarelas, Raquel teve que ralar muito. Antes, como professora, se encontrava em uma vida apertada pela rotina da profissão. Foi aí que, em 2018, a chavinha virou e Falk voltou para o mundo artístico, decidindo viver da própria arte. "Um start dizia assim: 'Eu quero sair do frenesi de carga horária extremamente cheia de aulas e eu quero cuidar dos meus filhos porque eu tô perdendo a infância deles'", explicou Raquel, em entrevista à TV Gazeta.
Em 2019, uma reviravolta: assumiu de vez a vontade de fazer arte com os pincéis. Raquel fez sua primeira exposição de aquarela no ano passado. A repercussão do trabalho foi tão positiva que a artista foi convidada para expôr seus quadros em, nada mais nada menos, que no Museu do Louvre, em Paris, na França.
A produção das duas artes que vão embarcar para a cidade da Torre Eiffel está a todo vapor, sendo pensada com muita cautela. Os quadros serão sobre bailarinas. "Têm alguns pontos na bailarina, no meu trabalho com a aquarela, em que eu tenho que ser muito correta e precisa na anatomia e na organização, mas em outros eu posso jogar tinta e deixar fluir, deixar espalhar; trabalhar com a fluidez", conta a artista plástica.
A escolha da bailarina foi justamente por esse contraponto. "Tal qual a bailarina, que você vê leveza e graça no movimento, mas você tem que ver que por trás existe uma técnica muito específica; esforços brutos para que ela possa então demonstrar essa leveza", fala Raquel, ao descrever a escolha para o seu espetáculo profissional.
A exposição no Museu do Louvre será em outubro de 2022. A ansiedade da artista está alta, mas não supera o orgulho que ela tem em levar o Espírito Santo para Paris. "Quero levar o nosso Estado, representar com orgulho e ter o prazer de estar fazendo essa apresentação", afirma Raquel. Aliás, não é todo dia que você fica perto da Monalisa, não é mesmo?
*Com informações de Elton Ribeiro