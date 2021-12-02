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Da Serra para França

Artista plástica da Serra vai expor obras no Museu do Louvre, na França

Após uma grande repercussão sobre a sua exposição no Brasil, a artista foi convidada para expor dois quadros no maior museu de arte do mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 18:44

Raquel Falk era professora, mas decidiu viver de vez do seu trabalho artístico
Raquel Falk era professora, mas decidiu viver de vez do seu trabalho artístico Crédito: Ari Melo/TV Gazeta
Expor sua obra em um dos museus mais tradicionais do mundo é o sonho de muitos artistas. E que sonho, hein? A Raquel Falk, neta de confeiteira e filha de costureira, cresceu na Serra e é a artista plástica que vai realizar esse objetivo.
Mas, até chegar neste momento glorioso, com pincéis e tintas aquarelas, Raquel teve que ralar muito. Antes, como professora, se encontrava em uma vida apertada pela rotina da profissão. Foi aí que, em 2018, a chavinha virou e Falk voltou para o mundo artístico, decidindo viver da própria arte. "Um start dizia assim: 'Eu quero sair do frenesi de carga horária extremamente cheia de aulas e eu quero cuidar dos meus filhos porque eu tô perdendo a infância deles'", explicou Raquel, em entrevista à TV Gazeta.
Em 2019, uma reviravolta: assumiu de vez a vontade de fazer arte com os pincéis. Raquel fez sua primeira exposição de aquarela no ano passado. A repercussão do trabalho foi tão positiva que a artista foi convidada para expôr seus quadros em, nada mais nada menos, que no Museu do Louvre, em Paris, na França.
Uma bailarina construída pela artista plástica moradora da Serra
Uma bailarina construída pela artista plástica moradora da Serra Crédito: Ari Melo/TV Gazeta
A produção das duas artes que vão embarcar para a cidade da Torre Eiffel está a todo vapor, sendo pensada com muita cautela. Os quadros serão sobre bailarinas. "Têm alguns pontos na bailarina, no meu trabalho com a aquarela, em que eu tenho que ser muito correta e precisa na anatomia e na organização, mas em outros eu posso jogar tinta e deixar fluir, deixar espalhar; trabalhar com a fluidez", conta a artista plástica.
A escolha da bailarina foi justamente por esse contraponto. "Tal qual a bailarina, que você vê leveza e graça no movimento, mas você tem que ver que por trás existe uma técnica muito específica; esforços brutos para que ela possa então demonstrar essa leveza", fala Raquel, ao descrever a escolha para o seu espetáculo profissional.
A exposição no Museu do Louvre será em outubro de 2022. A ansiedade da artista está alta, mas não supera o orgulho que ela tem em levar o Espírito Santo para Paris. "Quero levar o nosso Estado, representar com orgulho e ter o prazer de estar fazendo essa apresentação", afirma Raquel. Aliás, não é todo dia que você fica perto da Monalisa, não é mesmo?
*Com informações de Elton Ribeiro

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