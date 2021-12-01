"Tocou, Pocou": novo quadro do HZ traz os lançamentos musicais do ES

‘Tocou, Pocou’, simples assim. O novo quadro do HZ reúne os principais lançamentos dos artistas capixabas em um só lugar. Do rock ao pop, indo ao reggae, R&B, MPB até o tradicional forró pé de serra. Não importa o gênero, se é novidade, passa por aqui. Um compilado do melhor da música do Espírito Santo.
O primeiro lançamento é o single “Sou mais eu”, divulgado na última terça-feira (23), do grupo de pagode Pele Morena. A música foi gravada em São Paulo, onde a banda participou do “Projeto Start”, que seleciona artistas de todo Brasil e promove o lançamento de suas músicas em todo território nacional. Com mais de 20 anos de carreira, o ‘Pele Morena’ é composto por Andrinho (Vocalista), Jhonathan Silva (Baterista) e Marlon Stefanini (Violonista e produtor).
O segundo single do ‘Tocou, Pocou’ é “Em Nós”, do capixaba Lucas Gavvi. Inspirado na cantora americana Taylor Swift, o artista colocou os próprios batimentos cardíacos na música. A canção canção de pop soul fala sobre um relacionamento que não deu certo. O videoclipe, já disponível no Youtube, foi gravado no Palácio da Cultura Sônia Cabral, teatro localizado na capital capixaba.
Outra novidade na área é o projeto do músico capixaba André Graciotti. cellardoor está de volta com o novo álbum "One by One". As faixas climáticas do cantor traduzem suas buscas recentes sobre temas como espiritualidade e a reconexão com a natureza. O lançamento sintetiza essas questões em canções intensas, indo de tons do rock alternativo e indie ao experimentalismo eletrônico. André, que atualmente reside em São Paulo, também é conhecido pelo projeto Superior Completo, onde canta em português sobre questões políticas e sociais do Brasil atual.
Com influência do rock e de elementos do sertanejo, o cantor Lord lançou, na última terça-feira (23),a regravação do hit “Ilusão de Um Vagabundo”, com participação de Renato Casanova, do Casaca. A música é um marco na nova fase da carreira de Lord, e consolida a parceria com o produtor Marcelo Caju (Dallas Company). A canção já havia sido gravada em 2005, no disco do cantor chamado “Eu e Você”. Lord conta com mais de 40 anos de carreira. Entre seus projetos mais relevantes, a campanha “Espírito Santo Pela Paz”, que já reuniu mais de 300 artistas
Já o single "Pé de Limão", do músico Magy One com participação de JVsaxx. A música traz uma batida leve com traços da MPB, envolvendo uma letra romântica com frases como, “Sentir você, olhar pra lua” e “E se chover e se molhar, se chover a gente pode se molhar”. O clipe foi lançado no dia 20 de novembro.
E para finalizar com chave de ouro o ‘Tocou, Pocou’ desta terça-feira (30), o feat do cantor Gustavo Macacko com Elisa Lucinda, na música "O Mar de Onde eu Vim". A canção traz uma narrativa inspirada na questão existencial: "De onde viemos e pra onde vamos?”. Ela se conecta com a percussão brasileira pautada na capoeira, nos ritmos nordestinos e nas batidas da cultura popular do ES.