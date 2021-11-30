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Música

Ed Sheeran anuncia nova canção de Natal com Elton John

‘Merry Christmas’ vai ser lançada no dia 3 de dezembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 11:12

Ed Sheeran se apresenta no MTV EMA 2021, em Budapeste, na Hungria
Ed Sheeran Crédito: Reuters/Folhapress
Ed Sheeran divulgou nesta segunda-feira, 29, que vai lançar uma canção de Natal. Merry Christmas será uma parceria do cantor com Elton John.
Segundo anúncio nas redes sociais, a canção Merry Christmas chega às plataformas de streaming na próxima sexta-feira, dia 3 de dezembro.
A divulgação da novidade foi feita através de um vídeo, estrelado por Ed Sheeran e Elton John, inspirado no filme Simplesmente Amor.
Além disso, todos os ganhos da música serão doados para a Ed Sheeran Suffolk Music Foundation e a Elton John AIDS Foundation. Confira

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