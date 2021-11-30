Ed Sheeran anuncia nova canção de Natal com Elton John

Ed Sheeran divulgou nesta segunda-feira, 29, que vai lançar uma canção de Natal. Merry Christmas será uma parceria do cantor com Elton John.
Segundo anúncio nas redes sociais, a canção Merry Christmas chega às plataformas de streaming na próxima sexta-feira, dia 3 de dezembro.
A divulgação da novidade foi feita através de um vídeo, estrelado por Ed Sheeran e Elton John, inspirado no filme Simplesmente Amor.
Além disso, todos os ganhos da música serão doados para a Ed Sheeran Suffolk Music Foundation e a Elton John AIDS Foundation. Confira