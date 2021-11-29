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Luxo

Ex-One Direction, Liam Payne canta em festa de 15 anos em Goiânia

O ex-integrante do One Direction cantou sucessos da banda na festa de Amanda Callegari
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 17:00

O cantor Liam Payne
O cantor Liam Payne Crédito: Reuters/Folhapress
O ex-integrante da One Direction, Liam Payne, surpreendeu os fãs brasileiros ao se apresentar numa festa de 15 anos em Goiânia. O evento ocorreu neste sábado, 27, no aniversário de uma jovem, filha dos empresários, e contou ainda com shows de Felipe Araújo e Zeeba.
O vídeo das performances viralizou nas redes sociais e o nome do artista esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter. A setlist do cantor manteve seus maiores sucessos da carreira solo.
Liam ainda cantou hits dos seus tempos de One Direction, como Steal My Girl, History e You & I.

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