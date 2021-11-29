Ex-One Direction, Liam Payne canta em festa de 15 anos em Goiânia

O cantor Liam Payne Crédito: Reuters/Folhapress

O ex-integrante da One Direction, Liam Payne, surpreendeu os fãs brasileiros ao se apresentar numa festa de 15 anos em Goiânia. O evento ocorreu neste sábado, 27, no aniversário de uma jovem, filha dos empresários, e contou ainda com shows de Felipe Araújo e Zeeba.

O vídeo das performances viralizou nas redes sociais e o nome do artista esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter. A setlist do cantor manteve seus maiores sucessos da carreira solo.

Liam ainda cantou hits dos seus tempos de One Direction, como Steal My Girl, History e You & I.

simplesmente liam payne cantando one direction no brasil novembro de 2021 pic.twitter.com/EzWTj4ZVKQ — ⁹⁹⁹ (@hbwrId) November 28, 2021

Como vou explicar a minha mãe que quero o liam Payne na minha festa de 18 pic.twitter.com/MmbFafV99M — Mariana (@obrienvrr) November 28, 2021