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Famosos

Claudia Raia agita web ao falar que Mariana Rios dança melhor que Katy Perry

Comentário foi feito no quadro Show dos Famosos neste domingo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 15:04

A atriz Cláudia Raia movimentou a web durante o Show dos Famosos no programa Domingão com Huck deste domingo (28).
A atriz Cláudia Raia movimentou a web durante o Show dos Famosos no programa Domingão com Huck deste domingo (28). Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
A atriz e cantora Claudia Raia, 54, virou assunto nas redes sociais após se referir a cantora Katy Perry, 37, durante o Show dos Famosos no programa Domingão com Huck deste domingo (28). O comentário foi feito enquanto ela avaliava a performance de Mariana Rios.
"Queria te dizer que você foi brilhante! Aliás, você dançou melhor que a Katy Perry, inclusive. Porque ela é uma excelente cantora, uma voz linda, mas a coisa de corpo dela é um pouco mais limitada", pontuou a artista. "Mas você trouxe isso! Você trouxe esse corpo dela dançando", completou.
Rios rebateu dizendo que seu corpo era limitado igual o da cantora norte-americana, e Raia pontuou que a atriz "se mexe diferente dela". Nas redes, inicialmente os fãs de Katy Perry atacaram a jurada do quadro do Domingão com Huck.
"Eu te adoro, mas deixa eu te falar uma coisa, todos nós temos nossas limitações, incluindo você... e com a idade, elas aumentam", escreveu um. "Te amo. Mas chamar a Katy de limitada não foi legal. A mulher é uma das mais versáteis que existe. Creio que limitada seja você. A papéis de humor", disse outra.
"Ai Claudia Raia foi dizer que a Mariana Rios dança melhor que a Katy Perry e nem a própria Mariana aceitou uma mentira dessa gente. Esse quadro é um mico total", escreveu uma terceira internauta.
"Eu até entendo o comentário original da Claudia Raia, no sentido de que a Katy realmente não dança e não atua, mas não é esse o trabalho dela ué", refletiu outro internauta. "Ela é cantora e compositora, ponto final. E faz essas duas coisas muito bem!", completou.
Depois de algum tempo, outros internautas passaram a defender a artista e disseram entender que ela não estava ofendendo a cantora norte-americana. "Estarei apagando meus ataques à rainha Claudia Raia, pois li a matéria agora", escreveu um. "Claudia Raia estamos com o você até o fim!", disse outro.

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