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Lady Night

Tatá Werneck deixa Marcos Mion constrangido ao fazer zoeira com Luciano Huck

Apresentadora brincou com quadros que ficaram marcados no Caldeirão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 13:12

Tatá Werneck apresenta o programa Lady Night (Multishow)
Tatá Werneck apresenta o programa Lady Night (Multishow) Crédito: Divulgação/Multishow
O apresentador Marcos Mion, 42, foi um dos convidados da sexta temporada do talk show Lady Night. Porém, uma série de perguntas feitas por Tatá Werneck, 38, o deixou constrangido e literalmente sem palavras.
Primeiro, Tatá brincou sobre o Roberto Marinho. Depois, deu início às zoeiras com Luciano Huck, 50, apresentador que Mion tem substituído aos sábados no Caldeirão.
"Agora, para você assumir o lugar de Luciano Huck e do Caldeirão, você tem que estar preparado para fazer algumas coisas. Você está preparado para criar obstáculos que custam mais caro que o próprio prêmio?", disse.
"Você está preparado para reformar um fusca, colocar uma piscina dentro dele, inviabilizando o veículo? Você está pronto para transformar o quarto de um menino em um campo de futebol onde não tem mais cama para esse menino dormir?", continuou ela.
E sobrou até para o lado político. "Será que você está preparado para dizer para uma criança que ela perdeu R$ 1 milhão por causa de uma 'ç'? E será que você está preparado para dizer que vai ser presidente e depois dizer que não, depois dizer que sim, depois dizer que não?", finalizou. Mion apenas riu.
Juliette Freire, 31, será uma das entrevistadas de Tatá Werneck, 38, no Lady Night, desta segunda-feira (29). Para promover a atração, a Globoplay divulgou um trecho da entrevista no Instagram, na qual a maquiadora paraibana responde se já recebeu mensagens de ex-BBBs pedindo desculpas.
Ela disse que quatro a procuraram e que ela perdoou todos eles. Werneck tenta descobrir os nomes e diz que "tiraria a calcinha pela informação", mas a prévia dá a entender que Juliette não contou quem foram os colegas de confinamento.
A atriz e apresentadora do talk show quis saber também se ela realmente havia desculpado os colegas. "Porque assim, pra mim... eu sigo mais leve", disse Juliette. A entrevista será exibida no Multishow, às 23h15.

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