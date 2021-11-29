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Lindsay Lohan ganha anel de noivado avaliado em cerca de R$ 1,4 milhão

Atriz anunciou que está noiva neste domingo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 12:56

Lindsay Lohan e seu noivo Bader Shammas
Lindsay Lohan e seu noivo Bader Shammas Crédito: Instagram/lindsaylohan
A atriz Lindsay Lohan, 35, anunciou neste domingo (28) que está noiva de Bader Shammas, executivo do banco Credit Suisse em Dubai, com quem namora há dois anos. "Meu amor. Minha vida. Minha família. Meu futuro", escreveu a atriz na legenda da publicação.
Segundo o site Page Six, o anel de noivado da atriz é uma joia da grife Harry Winston com pedra que possui aproximadamente seis quilates. A COO da Rare Carat, Apeksha Kothari, conversou com a página e deu mais informações sobre o acessório.
"Com cores e clareza altas, eu estimaria o valor de varejo em um quarto de milhão de dólares -- US$ 250 mil", disse Kothari, especialista do mercado de diamantes. Na cotação atual, o anel seria avaliado em cerca de R$ 1,4 milhão.
Ainda na entrevista, Mike Fried, da The Diamond Pro, revelou para o veículo internacional que o nel parece ser feito de platina ou ouro branco. A publicação do anúncio do noivado no Instagram já tem mais de 807 mil curtidas.
Recentemente, foi revelado que a atriz e cantora vai estrelar uma comédia romântica de Natal na Netflix, segundo informações da Variety. De acordo com a revista, ela vai interpretar uma jovem herdeira mimada, que acaba de ficar noiva.
Após um acidente esquiando, a personagem vai ter amnésia e será cuidada pelo dono de uma pousada e sua filha. Tudo isso acontece dias antes do Natal. O resto do elenco ainda não foi divulgado. Lohan começou a carreira ainda na infância e ficou conhecida mundialmente após o grande sucesso do filme "Operação Cupido" (1998). Ela também estrelou "Sexta-feira Muito Louca" (2003) e "Meninas Malvadas" (2004).

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