Elliot Page posta foto sem camisa e é elogiado pelos fãs

Elliot Page Crédito: Instagram | @elliotpage

O ator Elliot Page, 34, foi elogiado por fãs após publicar foto sem camisa em frente ao espelho. Ele usou a legenda para brincar com o momento: "Que bom, meu novo celular funciona".

Essa é a segunda vez, desde que fez a transição de gênero, em dezembro de 2020, que o protagonista de "Juno" mostra o corpo sem camisa. Ele fez uma mastectomia, cirurgia de retirada dos seios.

A publicação já tem mais de 1,6 milhões de likes e trouxe muitos elogios. O produtor Ian Daniel disse "você vai quebrar esse telefone com sua intensa gostosura".

Outro internauta escreveu: "Chamem os caça-fantasmas porque eu morri". E outra provocou o ator para publicar mais fotos do tipo: "Não tenho certeza se funciona, talvez você deveria fazer isso de novo".

Fãs brasileiros também marcaram presença com comentários como: "O pai é gato demais né, chama" e "Lindo meu namorado".

Após assumir publicamente ser um homem transgênero, Elliot foi capa da revista Time, em março, na qual ele afirmou que finalmente se reconhecia.