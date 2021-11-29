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Elliot Page posta foto sem camisa e é elogiado pelos fãs

Ele usou a legenda para brincar com o momento: "Que bom, meu novo celular funciona"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 09:21

Elliot Page
Elliot Page Crédito: Instagram | @elliotpage
O ator Elliot Page, 34, foi elogiado por fãs após publicar foto sem camisa em frente ao espelho. Ele usou a legenda para brincar com o momento: "Que bom, meu novo celular funciona".
Essa é a segunda vez, desde que fez a transição de gênero, em dezembro de 2020, que o protagonista de "Juno" mostra o corpo sem camisa. Ele fez uma mastectomia, cirurgia de retirada dos seios.
A publicação já tem mais de 1,6 milhões de likes e trouxe muitos elogios. O produtor Ian Daniel disse "você vai quebrar esse telefone com sua intensa gostosura".
Outro internauta escreveu: "Chamem os caça-fantasmas porque eu morri". E outra provocou o ator para publicar mais fotos do tipo: "Não tenho certeza se funciona, talvez você deveria fazer isso de novo".
Fãs brasileiros também marcaram presença com comentários como: "O pai é gato demais né, chama" e "Lindo meu namorado".
Após assumir publicamente ser um homem transgênero, Elliot foi capa da revista Time, em março, na qual ele afirmou que finalmente se reconhecia.
Em outubro, o ator também se manifestou sobre a polêmica que envolveu o especial "The Closer" (2021) da Netflix, no qual o comediante Dave Chappelle fez comentários transfóbicos. "Eu apoio os funcionários trans, não-binários e pessoas não-brancas da Netflix, as quais lutam por mais e melhores histórias trans, e um ambiente de trabalho mais inclusivo", escreveu Page no Twitter.

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