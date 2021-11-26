Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Família Real

Rainha Elizabeth 2ª vai reunir família no Natal em Sandringham

Ela disse aos familiares que está melhor de saúde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 12:58

A rainha Elizabeth II, da Ingraterra
A rainha Elizabeth II, da Ingraterra Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk
A rainha Elizabeth 2ª, 95, disse à família que agora está "muito melhor" e pode hospedar o tradicional Natal em Sandringham após seu susto de saúde, segundo o The Sun.
Fontes disseram ao tablóide britânico que a monarca tranquilizou a família de que ela está se recuperando e "ansiosa" pela festiva reunião familiar em sua propriedade em Norfolk.
Temores sobre a saúde da rainha surgiram nas últimas semanas, depois que a monarca foi forçada a desistir de uma série de compromissos devido a uma torção nas costas.
Seguindo o conselho de seus médicos, ela está descansando no Castelo de Windsor depois de se machucar há quase duas semanas. No mês passado, ela passou uma noite no hospital devido a uma condição não especificada.
Este será o primeiro Natal da rainha depois que ela perdeu seu marido, o Príncipe Philip, em abril. Eles foram casados durante 73 anos.
Fontes disseram que a rainha deve viajar para Sandringham no dia 17 de dezembro. Segundo o The Mirror, é provável que ela faça uma viagem de helicóptero de 50 minutos de Windsor, mas a tradicional viagem de trem de Londres a Kings Lynn ainda não foi descartada.
No ano passado, a rainha e o duque de Edimburgo passaram o Natal sozinhos no Castelo de Windsor devido à pandemia de Covid-19.
Os fãs da realeza estão ansiosos para ver os membros da realeza todos juntos no culto do dia de Natal em Santa Maria Madalena, uma igreja do século 16 na propriedade de Sandringham.
A rainha está "determinada" a comparecer ao culto, junto com o resto da família, mas será levada à igreja para evitar que ela percorra a curta distância.
O Palácio de Buckingham disse que os planos para o Natal eram "um assunto privado".

Veja Também

Thaila Ayala está de repouso para o bebê não nascer prematuro

Anitta demonstra interesse em Arrascaeta, do Flamengo: 'É solteiro?'

Alessandra Ambrosio estreia como apresentadora no reality show The Cut

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Família Real Britânica Famosos Inglaterra Rainha Elizabeth II
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026
Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados