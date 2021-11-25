Thaila Ayala está de repouso para o bebê não nascer prematuro

Atriz Thaila Ayala Crédito: Reprodução/Instagram/@thailaayala

Grávida de 8 meses, a atriz Thaila Ayala, 35, usou os stories do Instagram na quarta (24) para responder a perguntas dos fãs e contar que está fazendo repouso absoluto há mais de uma semana porque o bebê corre risco de nascer prematuro. Ela espera o primeiro filho, Francisco, fruto de seu relacionamento com o ator Renato Góes, 34.

Grávida de 8 meses, a atriz disse rindo que está em repouso porque o nenê está "virado no Jiraiya" igual a mãe. "Apressado, ansioso, querendo vir prematuro. Então, faz uma semana e um dia que estou de repouso absoluto, tomando medicação para segurar a contração, que está contraindo o dia inteiro, muito, e isso está fazendo o bebê descer. Está tudo sob controle agora, mas é repouso eterno."

Thaila respondeu a um fã que acha que é uma mãe "um pouco atrasadinha" porque fez o enxoval do filho com sete meses de gravidez. Ela conta que entrou em uma loja e fez tudo de uma vez, comprou tudo que precisava.

Outro internauta perguntou se o nariz da atriz cresceu durante a gravidez e ela respondeu rindo. " Amor, tudo cresce, tudo. Boca também. Tudo cresce. Abstrai e depois reza que volta", disse ela.

Antes da gestação de Francisco, a atriz revelou que ela já havia perdido dois bebês. "Nesta terceira tive menos medo, porque como já tinha passado por essas duas situações, um aborto espontâneo e uma gravidez nas trompas, eu entendi que Deus manda para a gente. Que quando tivesse que vir, iria dar certo", disse.

Thaila teve de passar por uma cirurgia depois de perder uma das trompas. "Passei por uma cirurgia meio assustadora, porque foi em cima da hora. O bebê, ao invés de descer com sangue e tudo, subiu para o abdômen. Então, meus órgãos ficaram todos boiando com um litro de sangue sujo, o que é perigoso", afirmou.