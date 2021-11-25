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Na Libertadores

Anitta demonstra interesse em Arrascaeta, do Flamengo: 'É solteiro?'

Artista irá se apresentar na final da Libertadores neste sábado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 17:46

Anitta no clipe de Girl From Rio
Anitta no clipe de Girl From Rio Crédito: Reprodução/YouTube
A cantora Anitta, 28, irá se apresentar na final da Libertadores neste sábado (27) e mostrou estar interessada no jogador Giorgian de Arrascaeta, 27, um dos principais atletas do Flamengo, que irá jogar contra o Palmeiras na decisão.
Ela mostrou seu interesse ao comentar em uma publicação do perfil Choquei no Instagram, que noticiava sua presença na final do campeonato de futebol e publicou uma montagem de fotos da cantora e do atleta uruguaio.
"E esse jogador da foto quem é, gente? É solteiro?", escreveu a artista nos comentários. Até o momento, Arrascaeta não respondeu o comentário da cantora, e os dois ainda não se seguem nas redes sociais, mas a pergunta de Anitta chamou a atenção dos internautas.
Recentemente, a artista revelou para a apresentadora Sabrina Sato, 40, em seu canal no Youtube, que sofre de cistite de lua de mel, uma infecção urinária que pode acometer a mulher após a relação sexual. Ela é popularmente conhecida com esse nome porque no passado o casal iniciava a vida sexual na lua de mel.
"Um problema péssimo que eu tenho é cistite de lua de mel. Eu não posso transar com alguém muito avantajado que eu não consigo caminhar no dia seguinte. É horrível!", disse a cantora.
A ginecologista Amanda Volpato, da Clínica Hope, afirma que o problema não está relacionado ao tamanho do pênis do homem, mas ao deslocamento das bactérias, que estão na região, devido ao atrito durante a relação sexual.
"Pode levar bactérias que são da vagina e até da região anal para dentro da uretra [canal que conduz a urina] da mulher, que é muito curta", explica. Para evitar esse tipo de cistite, a médica recomenda que a mulher sempre tente urinar após a relação sexual. "Isso acaba diminuindo o risco [de ter essa infecção urinária]", explica a médica.
Os principais sintomas da doença são ardência ao urinar, sensação de que a bexiga está sempre cheia e quando vai ao banheiro sai pouca urina e dor no baixo ventre. Se a mulher apresentar esses sintomas, a médica recomenda que procure um médico.

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