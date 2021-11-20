Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Anitta rebate críticas de Ratinho e diz que ele ganha dinheiro fazendo 'DNA na TV'
Famosos

Anitta rebate críticas de Ratinho e diz que ele ganha dinheiro fazendo 'DNA na TV'

Cantora se pronunciou após apresentador reprovar comportamentos dela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 13:29

Anitta no clipe de Girl From Rio
Anitta no clipe de Girl From Rio Crédito: Reprodução/YouTube
No Programa do Ratinho (SBT) desta quinta-feira (17), o apresentador da atração criticou Anitta, 28. O comentário aconteceu após Ratinho descobrir o critério da cantora para escolher o dançarino marroquino Ayoub Mutanda, 27, para estrelar o clipe de "Envolver", nova música de trabalho da artista carioca.
"Encontrei ele no TikTok, achei incrível. Fui lá e chamei", contou ela. "Eu disse 'ok, vou tentar transar com ele'. Sempre que quero transar com alguém, chamo para um vídeo", contou Anitta.
Ratinho, 65, então, falou sobre a postura da cantora. "Está achando que pode tudo. Anitta, você pode quase tudo, mas você tem que ser um pouquinho de exemplo também", declarou ele.
"Foi lá fazer uma tatuagem no 'furico'. Achar que aquilo é bonito? Eu não estou sendo careta não, estou deixando de ser nojento. É outra coisa. Eu acho uma nojeira a pessoa falar isso", afirmou o apresentador, afirmando que "Gretchen na época dela era muito mais famosa" que Anitta, completando com o aviso: "olhe onde ela está agora".
O assunto repercutiu em diversos sites de fofoca e Anitta foi a um deles rebater os comentários de Ratinho. "Falou o cara que ganha dinheiro fazendo teste de DNA na TV", ironizou a cantora usando também emojis de risada na postagem feita neste sábado (20).
Conhecido por falar o que pensa, Ratinho recentemente polemizou ao defender Sérgio Reis e criticar artistas que cancelaram a participação no próximo álbum do sertanejo, como Zé Ramalho, Maria Rita, Guilherme Arantes. A recusa ocorreu após divulgação de um áudio em que Reis convocava, em agosto, atos antidemocráticos em defesa do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (sem partido).
"Sérgio Reis, quero dizer que você tem o meu apoio contra essa verdadeira cruzada do mal que você está sofrendo. O que eu sei é hoje o Brasil não suporta opiniões contrárias. O Sergião tá sofrendo uma perseguição sem igual", disse Ratinho na ocasião.

Veja Também

Anitta homenageia Marília Mendonça e fãs agradecem: 'Essencial'

Gil do Vigor encontra Anitta em Las Vegas: 'Jantar maravilhoso'

Anitta vai homenagear Marilia Mendonça no Grammy Latino

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados