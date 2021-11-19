Anitta homenageia Marília Mendonça e fãs agradecem: 'Essencial'

Anitta homenageia Marília Mendonça no Grammy Latino Crédito: Instagram/Anitta

A cantora Anitta, 28, homenageou Marília Mendonça (1995-2021) durante a premiação do Grammy Latino nesta quinta-feira (18), e emocionou fãs pelo mundo inteiro. A artista faleceu tragicamente em um acidente aéreo no dia 5 de novembro aos 26 anos.

Em seu Instagram, Anitta agradeceu ao Grammy a oportunidade de poder falar sobre a cantora e homenageá-la. "Obrigada por me deixarem fazer essa solene homenagem a nossa Rainha do Brasil", escreveu.

Nas redes sociais internautas celebraram a homenagem. "Sim, foi lindo Anitta. Homenagem mais que merecida a nossa eterna Rainha", escreveu uma. "Obrigada Anitta por nos representar. Linda homenagem", agradeceu outra.

"O peso da homenagem à Marília Mendonça no Grammy Latino é essencial para colocar ainda mais em evidência o tamanho da perda que tivemos para a música nacional", pontuou um terceiro. "Parabéns pela atitude Anitta!", escreveu outra.

Durante a homenagem, Anitta começou dizendo que "há pouco nós perdemos uma grande artista do meu país: Marília Mendonça. Desde muito jovem, ela se tornou uma das cantoras e compositoras mais queridas do Brasil".

"Marília, junto à Maiara e Maraísa, estava indicada nesta noite. Me dói o coração que ela que não esteja aqui", continuou a artista. O trio de cantoras concorria na categoria de Melhor Álbum Sertanejo por "Patroas".

"Todos que te conhecemos sabemos que você era uma mulher generosa e amiga de todos. Vamos lembrar de você hoje amanhã e sempre. Viva Marília Mendonça", completou Anitta. Apesar de o álbum "Patroas" não ter levado o prêmio, a Marília não foi esquecida e o diretor do Grammy Latino, Manuel Abud, dedicou a premiação à cantora.

O peso da homenagem à Marília Mendonça no Grammy Latino é essencial para colocar ainda mais em evidência o tamanho da perda que tivemos para a música nacional. — Rodrigo Marques (@Rodmarquesadv) November 19, 2021

Anitta homenageando Marília Mendonça no Grammy Latino...



Amei essa homenagem! Parabéns pela atitude Anitta! 😍🌹🙏🏼



pic.twitter.com/LIQFK1BTTE — 🌵PEXTE DA JULIETTE (Thais)🤙🏼🤘🏻Bença,Sei lá🟡 (@thaisnayane20) November 19, 2021