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Grammy Latino

Duo Anavitória leva dois prêmios principais do Grammy Latino 2021

Marília Mendonça não ganha, mas premiação é dedicada a ela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 09:23

Duo Anavitória leva dois prêmios no Grammy Latino
Duo Anavitória leva dois prêmios no Grammy Latino Crédito: FramePhoto/Folhapress
O duo Anavitória foi a grande vencedora do Brasil na edição de 2021 do Grammy Latino, a maior premiação musical latina, em Las Vegas, na noite desta quinta-feira (18). Elas levaram dois prêmios principais para gravações em português.
Anavitória levou o prêmio "Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa" com o álbum "Cor", e o gramofone de "Melhor Canção em Língua Portuguesa" por "Lisboa", em parceria com Lenine.
A cantora Ivete Sangalo levou o de "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa", por "Arraiá Da Veveta". Este é o terceiro prêmio que a artista leva nessa categoria. Em 2005, ela levou o prêmio pelo "MTV ao Vivo" e Melhor Álbum de Música Popular Brasileira pelo disco Ivete, Gil e Caetano.
Paulinho da Viola ganhou o prêmio "Melhor Álbum de Samba/Pagode" com "Sempre Se Pode Sonhar". O cantor Zeca Baleiro ganhou na categoria "Melhor Álbum de Música Popular Brasileira" com "Canções d'Além Mar".
Marília Mendonça, que morreu tragicamente em um acidente aéreo no dia 5 de novembro aos 26 anos, concorreu na categoria de Melhor Álbum Sertanejo por "Patroas", com Maiara & Maraisa, mas não ganhou o prêmio. Quem levou o prêmio foi a dupla Chitãozinho e Xororó com "Tempo de Romance".
Mas a cantora não foi esquecida, o diretor do Grammy Latino, Manuel Abud, dedicou a premiação à cantora.

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