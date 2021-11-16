Anitta vai homenagear Marilia Mendonça no Grammy Latino

Anitta no 'The Late Late Show with James Corden' Crédito: Twitter/ @latelateshow

Anitta, 28, anunciou que fará uma homenagem para Marilia Mendonça no Grammy Latino, que acontece nesta quinta (18). A funkeira disse que tentou conversar com os organizadores para que o tributo fosse em forma de uma apresentação musical, mas isso não foi possível.

"Eu tentei, mas como era tudo muito em cima da hora, o que a gente conseguiu –e muito obrigada– foi um espaço super bacana para falar a história dela e tal, uma homenagem, porém não vai ter esse musical", afirmou ela no Stories do Instagram.

Marilia Mendonça morreu aos 26 anos em um acidente aéreo em Minas Gerais no dia 5 de novembro.

No Grammy Latino, Anitta também vai se apresentar na abertura da cerimônia ao lado de Gloria Estefan e de outras cantoras. A ideia inicial dela era que essa música fosse de Marilia Mendonça, o que não foi possível.

Ela acrescentou que chegou a conversar com Maiara e Maraisa para participarem do tributo, mas a dupla já tinha shows na data. "Acabou que não daria para elas fazerem".