Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grammy Latino

Anitta vai homenagear Marilia Mendonça no Grammy Latino

Funkeira diz que vai participar de um tributo solene dedicado à cantora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 13:32

Anitta no 'The Late Late Show with James Corden'
Anitta no 'The Late Late Show with James Corden' Crédito: Twitter/ @latelateshow
Anitta, 28, anunciou que fará uma homenagem para Marilia Mendonça no Grammy Latino, que acontece nesta quinta (18). A funkeira disse que tentou conversar com os organizadores para que o tributo fosse em forma de uma apresentação musical, mas isso não foi possível.
"Eu tentei, mas como era tudo muito em cima da hora, o que a gente conseguiu –e muito obrigada– foi um espaço super bacana para falar a história dela e tal, uma homenagem, porém não vai ter esse musical", afirmou ela no Stories do Instagram.
Marilia Mendonça morreu aos 26 anos em um acidente aéreo em Minas Gerais no dia 5 de novembro.
No Grammy Latino, Anitta também vai se apresentar na abertura da cerimônia ao lado de Gloria Estefan e de outras cantoras. A ideia inicial dela era que essa música fosse de Marilia Mendonça, o que não foi possível.
Ela acrescentou que chegou a conversar com Maiara e Maraisa para participarem do tributo, mas a dupla já tinha shows na data. "Acabou que não daria para elas fazerem".
A brasileira destacou que a homenagem para Marilia está sendo preparada com "muito amor e carinho". Ela ressalvou ainda que não sabe se terá alguma apresentação musical para a cantora na "parte brasileira do Grammy". "Na parte que eu estava tentando que era a internacional, o que consegui foi essa homenagem solene super bacana. Vai ser lindo", concluiu.

Veja Também

Mãe de Marília Mendonça diz estar forte pelo neto

"Conquistou a eternidade", diz Maraisa sobre saudade de Marília Mendonça

Roberta Miranda retorna aos palcos e faz homenagem a Marília Mendonça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Marília Mendonça Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados