Anitta vai homenagear Marilia Mendonça no Grammy Latino

Anitta, 28, anunciou que fará uma homenagem para Marilia Mendonça no Grammy Latino, que acontece nesta quinta (18). A funkeira disse que tentou conversar com os organizadores para que o tributo fosse em forma de uma apresentação musical, mas isso não foi possível.
"Eu tentei, mas como era tudo muito em cima da hora, o que a gente conseguiu –e muito obrigada– foi um espaço super bacana para falar a história dela e tal, uma homenagem, porém não vai ter esse musical", afirmou ela no Stories do Instagram.
Marilia Mendonça morreu aos 26 anos em um acidente aéreo em Minas Gerais no dia 5 de novembro.
No Grammy Latino, Anitta também vai se apresentar na abertura da cerimônia ao lado de Gloria Estefan e de outras cantoras. A ideia inicial dela era que essa música fosse de Marilia Mendonça, o que não foi possível.
Ela acrescentou que chegou a conversar com Maiara e Maraisa para participarem do tributo, mas a dupla já tinha shows na data. "Acabou que não daria para elas fazerem".
A brasileira destacou que a homenagem para Marilia está sendo preparada com "muito amor e carinho". Ela ressalvou ainda que não sabe se terá alguma apresentação musical para a cantora na "parte brasileira do Grammy". "Na parte que eu estava tentando que era a internacional, o que consegui foi essa homenagem solene super bacana. Vai ser lindo", concluiu.