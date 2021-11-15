Mãe de Marília Mendonça diz estar forte pelo neto

Marilia Mendonça com o filho Leo e a mãe Ruth Crédito: Instagram/mariliamendoncacantora

Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, afirmou em entrevista ao Fantástico (Globo), na noite deste domingo (14), que o neto, Léo, de quase dois anos, é a razão para ela estar sendo forte após a perda da filha. A artista morreu no último dia 5, em um acidente aéreo que matou cinco pessoas.

"Eu chorei muito por dois dias, mas eu tenho meu neto se ele me vir chorando vai se desesperar. Eu urrava, sabe? Gritar por dentro, mas aí lavava o olho e descia brincar com ele, me jogar no cão, jogar bola", contou ela, que agora terá a guarda do neto compartilhada com o pai do menino, o cantor Murilo Huff, 26.

Ruth contou que Marília costumava falar alto e era mandona dentro de casa, o que às vezes lhe rendia brigas com o irmão caçula, João Gustavo, "mas tudo com muito amor". Segundo ela, o período de pandemia foi muito bom para que a cantora ficasse com o filho, tempo que talvez fosse menor sem a suspensão de shows.

No #Fantástico deste domingo (14), Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, fala pela primeira vez depois da morte da cantora. pic.twitter.com/YMklLcSYq5 — Fantástico (@showdavida) November 14, 2021

O pequeno Léo ainda não entende a morte da mãe. Avó e tio afirmam que contarão aos poucos, com histórias como a da estrelinha. As coisas de Marília também continuam do jeito que ela deixou, incluindo os objetos recolhidos no avião que caiu, como o caderno que a cantora usava para escrever suas composições.