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Mãe de Marília Mendonça diz estar forte pelo neto

Ruth Moreira diz que ainda não pretende mexer nas coisas da filha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Novembro de 2021 às 09:25

Marilia Mendonça com o filho Leo e a mãe Ruth
Marilia Mendonça com o filho Leo e a mãe Ruth Crédito: Instagram/mariliamendoncacantora
Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, afirmou em entrevista ao Fantástico (Globo), na noite deste domingo (14), que o neto, Léo, de quase dois anos, é a razão para ela estar sendo forte após a perda da filha. A artista morreu no último dia 5, em um acidente aéreo que matou cinco pessoas.
"Eu chorei muito por dois dias, mas eu tenho meu neto se ele me vir chorando vai se desesperar. Eu urrava, sabe? Gritar por dentro, mas aí lavava o olho e descia brincar com ele, me jogar no cão, jogar bola", contou ela, que agora terá a guarda do neto compartilhada com o pai do menino, o cantor Murilo Huff, 26.
Ruth contou que Marília costumava falar alto e era mandona dentro de casa, o que às vezes lhe rendia brigas com o irmão caçula, João Gustavo, "mas tudo com muito amor". Segundo ela, o período de pandemia foi muito bom para que a cantora ficasse com o filho, tempo que talvez fosse menor sem a suspensão de shows.
O pequeno Léo ainda não entende a morte da mãe. Avó e tio afirmam que contarão aos poucos, com histórias como a da estrelinha. As coisas de Marília também continuam do jeito que ela deixou, incluindo os objetos recolhidos no avião que caiu, como o caderno que a cantora usava para escrever suas composições.
"Eu vou continuar forte e sem mexer nas coisinhas dela", afirmou Ruth, que afirmou que mata a saudade com visitas ao quarto da filha, para cheirar o travesseiro ou as roupas da cantora. "Se eu não tinha tido um pior dia da minha vida, ali chegou. O momento é de dor, mas passa e vai ficar a saudade", afirmou.

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