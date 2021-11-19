Anderson Freire ganha Grammy Latino 2021 com álbum gospel

O cantor Anderson Freire ganhou o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Cristão em Português Crédito: Reprodução/Instagram/@latingrammys

Anderson Freire ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum Cristão em Português, com "Seguir teu Coração", nesta quinta-feira (18), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Essa é a segunda vez que o artista de Cachoeiro do Itapemirim, sul do Espírito Santo, leva o prêmio para casa.

“Eu quero agradecer, de verdade, a todos os meus irmãos. Eu quero aproveitar para já começar homenageando os meus guerreiros, os meus irmãos que estão do meu lado. Todos esses guerreiros que eu admiro demais, por isso que eu falo da graça, não mereço. É pra glória do senhor Jesus”, disse Freire em seu discurso no palco do Grammy.

Ainda durante a fala no palco da premiação, o cantor fez uma declaração para a esposa, Raquel Freire, ressaltando o companheirismo nos momentos mais difíceis financeiramente.

“Eu quero falar para aquela mulher maravilhosa, Raquel. Na verdade, se eu não estivesse aqui hoje, se estivesse na mesma sala ouvindo as minhas canções no anonimato, eu tenho certeza que eu estaria feliz e você estaria do meu lado. Eu dedico a você esse prêmio, que sempre pagou a minha passagem quando não tinha dinheiro”, ressaltou Freire.

Anderson disputava na categoria com os cantores: Daniela Araujo, por “Catarse: Lado B”, Sarah Farias, por “Sarah Farias (Ao Vivo)”, Leonardo Gonçalves, por “Sentido” e Eli Soares, por “Eli Soares 10 anos”. Em 2016, Freire ganhou o Grammy Latino com o álbum "Deus Não Te Rejeita", na mesma categoria.