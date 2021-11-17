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Nos EUA

Gil do Vigor encontra Anitta em Las Vegas: 'Jantar maravilhoso'

Economista mora nos Estados Unidos para fazer seu PhD
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 15:11

O ex-BBB Gil do Vigor
O ex-BBB Gil do Vigor Crédito: Instagram/gildovigor
O economista e ex-BBB Gilberto Nogueira, 30, que ficou conhecido como Gil do Vigor, está em uma viagem em Las Vegas, nos Estados Unidos, e mostrou nesta terça-feira (16) em seus Stories que encontrou com a cantora Anitta, 28.
"Jantar maravilhoso com Anitta", escreveu na legenda do registro. Em seu Twitter, ele mostrou fotos da viagem, também nesta terça, e assegurou que está se divertindo por lá. "Gente, vocês piscaram e eu já estou em Vegas vigorando! Curti muito ontem e hoje tem mais, viu. Não se dorme em Las Vegas!", disse.
Recentemente, ele revelou ter faturado uma quantia milionária após sua saída da 21ª edição do Big Brother Brasil, apenas com contratos publicitários. "Já faturei R$ 15 milhões", disse ele em entrevista a Forbes.
O programa acabou há cerca de seis meses e desde então, Gil fechou contratos com diversas marcas, como bancos, marcas de alimentos e produtos de limpeza. O economista, que agora mora nos Estados Unidos para realizar seu PhD, também fala sobre finanças em um quadro no programa Mais Você (Globo).
Gil do Vigor e Anitta se encontram em Las Vegas
Gil do Vigor e Anitta se encontram em Las Vegas Crédito: Instagram/gilbertodovigor

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