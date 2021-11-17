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Britney Spears diz que irá defender pessoas impactadas por tutelas

Em vídeo, cantora também agradeceu fãs pelo apoio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 14:03

Britney Spears
Britney Spears Crédito: Instagram/@britneyspears
Britney Spears, 39, usou suas redes sociais para agradecer aos fãs e ao movimento Free Britney pelo apoio na batalha judicial pelo fim de sua tutela e afirmou que irá utilizar suas mídias para defender pessoas que sofrem de doenças e deficiências reais por serem submetidas ao mesmo sistema.
Na publicação feita nesta terça (16), a cantora conta em um vídeo que muitas pessoas a perguntam sobre o que ela fará agora, que está livre da tutela. A decisão judicial a favor da cantora aconteceu na última sexta-feira (12).
Ela afirmou que está empolgada com pequenas coisas como "dirigir o próprio carro, usar o cartão de crédito para sacar dinheiro e até mesmo comprar velas". Além disso, ela afirmou que irá usar as redes para advogar por pessoas impactadas por sistemas de tutela, que sofrem de "deficiências e doenças reais".
"Não estou aqui para ser uma vítima. Eu vivi como vítima minha vida inteira quando eu era criança. Por isso eu saí de casa e trabalhei por 20 anos. E eu trabalhei duro. Eu sou uma mulher muito forte, então eu sei o que o sistema pode fazer com essas pessoas", disse.
Ao fim do vídeo, a cantora agradeceu aos fãs e ao movimento Free Britney. "Minha voz foi silenciada e ameaçada por muito tempo e eu não podia me manifestar e falar nada. Por causa de vocês que meio que sabiam o que estava acontecendo e entregaram notícia para o público por tanto tempo, vocês deram consciência para todos eles. Eu, sinceramente, acredito que vocês salvaram minha vida em 100%", disse.
Na legenda da publicação, Britney escreveu que a tutela "é desmoralizante e degradante". "Sei quão constrangedor é compartilhar o fato que eu nunca vi meu dinheiro ou não era capaz de dirigir meu próprio carro. Mas honestamente, eu ainda fico chocada todos os dias quando percebo o que minha família e meu sistema de tutela fizeram comigo."
"E eu nem vou mencionar todas as coisas terríveis que eles fizeram comigo, pelas quais deveriam estar na prisão... incluindo minha mãe indo para a igreja. Eu estava acostumada a permanecer em paz e com a boca fechada por minha família, mas não dessa vez", completou.

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