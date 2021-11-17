Murilo Huff compartilha vídeo com seu filho, Léo: 'Você cuida de mim'

Murilo Huff, Marília Mendonça e o filho dos cantores, Léo Crédito: Reprodução/Instagram/@murilohuff

O cantor Murilo Huff, 26, compartilhou em suas redes sociais, nesta terça-feira (17), um vídeo com seu filho Léo, fruto do relacionamento com a cantora Marília Mendonça (1995-2021), que está prestes a completar dois anos.

"Eu cuido de você, você cuida de mim", escreveu o artista na legenda. No registro, o filho aparece correndo para abraçá-lo, e em seguida, Léo aparece dando água para Huff. Nos comentários fãs e internautas deixaram mensagens de carinho para os dois.

"Para sempre com vocês", escreveu uma. "E a gente cuida de vocês", completou outra fã. "E ela lá de cima cuida de vocês", disse uma terceira fã, falando da cantora que faleceu após um acidente aéreo no dia 5 de novembro.

Léo terá a guarda compartilhada entre o pai, Murilo Huff, e a avó, Ruth Moreira, mãe de Marília. Em comunicado, a assessoria de imprensa da cantora diz que a decisão foi muito tranquila e que não houve outra hipótese a se considerar.

O texto diz ainda que Ruth pede que não sejam criadas "intrigas e desavenças onde não existe". "Temos a certeza que seria esta a vontade da minha filha", afirmou Ruth. "Deus em sua infinita sabedoria deu ao Léo um pai íntegro, por quem tenho profundo respeito."

Murilo Huff concordou. "Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente", disse. "Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino."

TRAGÉDIA

Conhecida como rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, Marília Mendonça foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.

A queda ocorreu por volta das 15h. A princípio, não se sabia se era a cantora quem estava a bordo da aeronave. Foi a semelhança do bimotor visto num vídeo que ela tinha compartilhado no Instagram duas horas antes que despertou a dúvida. Em tom cômico, a publicação mostrava Mendonça embarcando e se alimentando.

Além de Marília, Henrique Ribeiro, seu produtor, e Abicieli Silveira Dias Filho, seu tio e assessor, também morreram no acidente aéreo, assim como o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarcísio Pessoa Viana.